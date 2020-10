Får fortsette i «Skal vi danse» etter stemmetrøbbel: – Jeg trodde det var en prank!

Realitystjernen «Nate» Kahungu og hans dansepartner Helene Spilling får komme tilbake til konkurransen etter stemmetrøbbel under lørdagens sending.

Oppdatert nå nettopp

Flere seere meldte lørdag kveld at det ikke var mulig å stemme på TV 2s nettsider under gårsdagens «Skal vi danse»-sending, der dommerfavoritt Nathan Kahungu røk ut av konkurransen.

Årsaken til problemet skal ifølge pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl være at kapasiteten i systemet ble sprengt.

– Det var rekordstor interesse i går. Vi har aldri opplevd å motta så mange stemmer via nett som det vi gjorde i går. Dette er noe vi selvsagt vil oppskalere før neste sending, sier Dahl til VG søndag ettermiddag.

les også Bakgrunn: Seere sier det ikke var mulig å stemme under «Skal vi danse»-duell

Han sier videre at SMS-stemmene fungerte som normalt, men at problemene først og fremst oppstod på nett.

– Det skal aldri være noe usikkerhet rundt avstemninger på TV 2. Derfor har vi i dag bestemt at Nate og Helene får en ny sjanse kommende lørdag, fortsetter Dahl.

Kommende sending vil det bli to par som ryker ut av danseprogrammet.

– Nei du kødder!

VG treffer Nathan «Nate» Kahungu og hans dansepartner Helene Spilling utenfor dansesenteret søndag ettermiddag. De er begge i ekstase over at de får bli med videre likevel.

– Det var utrolig kjipt å ryke. Jeg hadde akkurat sluppet ut en ny singel og var i godt humør, så fikk jeg den beskjeden etterpå, sier Kahungu til VG.

Dansepartner Helene Spilling legger heller ikke skjul på at hun syns det var trist å ryke.

– Jeg var helt knust og begynte å gråte. Det har ikke blitt mye søvn i kveld for å si det sånn, sier Spilling.

Nate forteller at han ble oppringt av produksjonen søndag morgen.

– De fortalte meg at det var en feil i stemmegivningen og at vi var med videre. Jeg var sånn, nei du kødder! Jeg trodde det var en prank, sier han.

– Jeg husker at jeg skrek i leiligheten og ringte Helene med engang, legger han til.

les også Seere sier det ikke var mulig å stemme under «Skal vi danse»-duell

– Kjipt å ikke få stemt på familie

Sandra (25) var blant dem som satt hjemme i stua med familien og så på kveldens sending. Da det var tid for duell forsøkte samtlige i sofaen å stemme frem sin favoritt, uten hell.

– Ingen av oss fikk stemt. Vi prøvde på nett og med flere nettlesere. Noen fikk stemt, men det ble registrert feil. En skulle stemme på en person en gang, men det ble registrert alle tre stemmene på samme sted, fortalte Sandra.

Også Nathan «Nate» Kahungus familie slet med å stemme på han hjemmefra.

– Det er kjipt når man ikke får stemt på familie, spesielt når vi ser at han har så mye potensiale, sa broren Raymond Levi Kahungu (17) til VG.

les også Flere «Skal vi danse»-deltakere slet med magesykdom, sendingen går som normalt

«Nate»: – Kom som et sjokk

Lørdag var det duket for eventyrkveld på «Skal vi danse» og danseparet Nathan «Nate» Kahungu og Helene Spilling måtte ut i duell mot Michael Andreassen og Ewa Trela.

Duellen var rekordjevn, sa programleder Anders Hoff like etter avstemningen. Til slutt var det Kahungu som måtte forlate «Skal vi danse», til manges overraskelse.

Like etter sending sa Kahungu til VG at det hele kom som et sjokk.

– Jeg vet ikke om det å lov å si at jeg er overrasket, men det var ikke forventet verken i form av at jeg skulle ryke eller havne i duell, sa han.

Saken oppdateres

Publisert: 11.10.20 kl. 12:53 Oppdatert: 11.10.20 kl. 15:02

Les også