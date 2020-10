PAR: Prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett. Foto: Daryl Henderson / NTB

Prinsesse Märtha og Durek Verrett snakker om Ari Behn i podkast: − Prøver å komme oss på bena igjen

– Det har vært den tøffeste tiden i livet mitt, sier prinsesse Märtha Louise om Ari Behns død i podkasten til kjæresten Durek Verrett.

I podkasten «Ancient Wisdom Today» har Durek Verrett hver uke besøk av en gjest for en samtale om det han selv kaller «gammel visdom» i det moderne samfunnet.

Mandag slapp han sin nyeste episode hvor hans kjæreste og prinsesse Märtha Louise gjester.

– Jeg gleder meg sånn til å dele alt om hennes liv, hennes visjon og hennes kunnskap, som det er så viktig at bli hørt, starter Verrett.

I den over tre og en halv time lange episoden, som har fått navnet «Showing Up For Yourself & The World», har Verrett en lang prat med Märtha om forholdet deres, holdninger til livet, og om erfaringer og opplevelser som har fått dem dit de er i dag.

SNAKKER OM FORHOLDET: Märtha Louise og Durek Verrett snakker det sterke båndet de har seg imellom i den nyeste podkastepisoden til Verrett. Foto: Lise Åserud / NTB

– Den tøffeste tiden i livet mitt

I samtalen kommer paret inn på Ari Behn som 1. juledag gikk bort, 47 år gammel. Familien var åpne om at han tok sitt eget liv.

Märtha sier mot slutten av samtalen at hun siden dødsfallet til Behn ikke har vært så aktiv på sin offisielle Instagram-konto.

– Jeg har vært fokusert på barna mine og gå gjennom healingen etter hans dødsfall. Det har vært den tøffeste tiden i livet mitt. Sakte, men sikkert, prøver vi å komme oss på bena igjen, sier hun.

Verrett var i Norge i julen i fjor. Han sier han var glad for å være sammen med Märtha og familien gjennom den tøffe tiden.

– Det var helt fantastisk at du var der, sier Märtha.

VG har vært i kontakt Martha Louises rådgiver, Carina Scheele. Hun er kjent med at VG gjengir deler av innholdet i podkasten, men sier de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

I SORG: Kong Harald og prinsesse Märtha Louise i Ari Behns bisettelse. Foto: Mattis Sandblad

Snakker om første møte

Paret snakker også om presset de følte på om å bli akseptert som et par, og hvordan det har vært å gå gjennom en mediestorm etter at de ble sammen.

– Det var det samme med min eksmann. Pressen var fæl med han gjennom hele forholdet vårt, sier Märtha.

Verrett sier han blir emosjonell når Märtha kommer inn på dette temaet.

– Du vet, før jeg møtte din eksmann ..., sier Verrett før han tar en liten pause.

– Jeg ønsker ikke å gråte nå, men jeg hadde drømmer om han, fortsetter Verrett, som selv kaller seg for en sjaman.

Han sier han var veldig spent på sitt første møte med Behn.

– Jeg husker da jeg først møtte ham og skulle snakke med ham. Vi ga hverandre en klem, og så sa han «jeg har ventet på deg», sier Verrett.

Han beskriver Behn som «fantastisk», «kreativ» og kaller ham et «geni».

– Det er så tragisk at vi mistet han, sier han.

– Det er trist, legger Märtha til.

En gråtkvalt Verrett sier han ønsker det beste for familien til Behn.

– Det var veldig tøft. Det var en tøff periode fordi jeg brukte så mye tid på å ønske å være i livet hans, og være hans venn etter den dagen vi hadde sammen, sier han.

Dødsfallet fikk Verrett til å tenke over flere perspektiver ved livet og døden.

– Du vet aldri hvor lenge noen er på planeten. Når jeg er med deg melker jeg hvert eneste øyeblikk, sier han.

– Vi vet aldri når det er siste gang vi er med noen. Vi må alltid være med folk som at det er siste gang vi ser dem, sier Märtha.

Publisert: 20.10.20 kl. 14:04

