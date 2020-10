ÉN AV TO: Bjarne Brøndbo fikk avslag hos Norsk kulturråd, men fikk tilskudd hos Fond For Utøvende Kunstnere, i to kriseordninger med 100 millioner i potten til sammen. Foto: Tore Kristiansen, VG

679 har fått ekstraordinært kunstnerstipend – cirka 3000 fikk avslag

Bjarne Brøndbo og Bjørn Eidsvåg er blant søkerne som ikke fikk det corona-utløste Statens Kunstnerstipend. Marion Ravn er blant dem som fikk tilskudd fra både dette og en annen kriseordning for kunstnere.

Et ekstraordinært utlyst Statens Kunstnerstipend (SKS) med 70 millioner i potten var blant kriseordningene for kulturlivet kulturminister Abid Raja presenterte i mai.

Nå er SKS-tildelingene, forvaltet av Norsk kulturråd, klare. Til glede for noen, til forargelse for flere – kun hver femte søker, sånn omtrent, har fått stipendet som er på 100.000 kroner.

VG intervjuet D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo rundt søknadsfristen i begynnelsen av august. Han har vært høylytt kritisk til regjeringens håndtering av kulturlivet i coronakrisen.

– Det skal vel godt gjøres om jeg får noen kroner der, men jeg søker der det er mulig, sa Brøndbo da. Så er han da heller ikke blant de 679 som får stipendet.

Brøndbo kan imidlertid trøste seg med at han har fått tilskudd fra en annen ordning Raja presenterte i mai: 30 millioner i en midlertidig støtteordning forvaltet av Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK).

Fra den får D.D.E.-sjefen 90.000. Samme utfall ble det for Emilie Nicolas, BigBang-sjef Øystein Greni, Jørn Hoel, Trine Rein, Vamp-sjef Øyvind Staveland og Jenny Jenssen, som alle søkte begge ordninger.

Fikk dobbelt

Et knippe av deres artistkolleger har fått tilskudd fra begge ordningene.

Blant dem er Marion Ravn, Christian Ingebrigtsen, Kristin Asbjørnsen, Susanna Wallumrød, Thea Glenton Raknes, Solveig Slettahjell, Pål Angelskår, Håkon Kornstad, Skambankt-sjef Terje Winterstø Røthing og Vamp-vokalist Øyvind Staveland, som alle har fått 90.000 fra FFUK i tillegg til 100.000 fra Kulturrådet.

Disse artistene er også blant dem som har fått napp hos begge – 100.000 fra Kulturrådet og FFUK-tilskuddet i parentes: Tom Hugo Hermansen (KEiiNO, 62.000), Morten Qvenild (75.000), Mathias Eick (81.000), Emil Nikolaisen (62.000), Tonje Unstad (40.000), Tove Bøygard (62.000) og Karoline Krüger (20.000).

GRUNN TIL Å GLISE: Marion Ravn. Foto: Klaudia Lech

Andre profilerte artister som har fått 100.000 fra Norsk kulturråd er Anja Garbarek, Anne Lise Frøkedal, Dumdum Boys-gitarist Kjartan Kristiansen, Christel Alsos, Jørgen Nordeng, Kari Bremnes, Kristian Kristensen, Morten Abel, Ole Paus, OnklP, Sigvart Dagsland og Trygve Skaug.

Blant søkerne VG tidligere har omtalt ble det avslag fra kulturrådet for Bjørn Eidsvåg, Cezinando, Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik, Stein Torleif Bjella, Svein Berge og Torbjørn Brundtland i Röyksopp, mens Susanne Sundfør har trukket sin søknad.

– Langt fra nok

En rekke andre kunstformer er også omfattet av SKS-ordningen.

Av skjønnlitterære forfattere er Vigdis Hjorth, Tore Renberg, Ole Robert Sunde, Selma Lønning Aarø, Jørgen Brekke, Monica Isakstuen, Cecilie Enger, Ingvild Lotte, Tiril Aakre, Zeshan Shakar og Thorvald Steen blant dem som har trukket det lange strået hos kulturrådet.

Blant faglitterære forfattere og oversettere er Nils Rune Langeland på listen over mottagere. Det samme gjelder medieprofiler som Linn Stalsberg (Vårt Land), Hege Ulstein (Dagsavisen), Inger Merete Hobbelstad (Dagbladet) og Sindre Hovdenakk (VG).

Innen filmkunst kan blant andre Margreth Olin, Erik Skjoldbjærg og Maria Bock notere seg tilskudd.

100.000 I STØTTE: Vigdis Hjorth. Foto: Terje Bringedal, VG

Stipendordningen skal ifølge Kulturrådet «bidra til at flere kunstnere klarer seg økonomisk gjennom koronakrisen, å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon, sikre sysselsetting og bidra til etterspørsel».

– 70 millioner kroner er mye penger, men det er langt fra nok til å bøte på den vanskelige situasjonen mange utøvende kunstnere står i nå, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder for SKS-utvalget, i en pressemelding.

– Derfor er jeg også veldig glad for at en ny krisepakke er på trappene og at vi kan dele ut enda flere stipender til neste år, fortsetter hun, og viser til de 307 ekstraordinære arbeidsstipendene som nylig ble varslet i statsbudsjettet for 2021.

Publisert: 14.10.20 kl. 07:35

