«Baby One More Time», gjorde henne til verdensstjerne over natta. Men den amerikanske drømmen utviklet seg til å bli et mareritt. Hva er det egentlig med Britney Spears?

Stemmen som ble kvalt

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun var verdens største popstjerne. Rå på vokal. Rå på dans. Sexy. Men også uskyldig og ydmyk.

Hun var ikke bare Amerikas elskling. Hun var hele verdens elskling.

Men brått ble det mørkt.

Skandale fulgte skandale.

De siste årene er det faren som har hatt kontroll over livet hennes som verge.

En ordning hun har uttrykt misnøye med flere ganger.

Som har skapt splid innad i familien. Hat mellom far og datter.

Etter mange år med stillhet trer stjernen igjen frem i lyset, og synger ut i offentligheten.

I et rettsmøte 23. juni fortalte hun for hele verden at hun bare ville ha livet sitt tilbake.

– Jeg vil ikke være noens slave.

Hvordan kunne fallet bli så stort?

Foto: Eduardo Munoz / X01440

Hvordan fikk faren retten til å bestemme hennes liv, med kontroll over alt fra kjæreste, farge på kjøkkeninnredning, medisinering og ikke minst pengene hennes? For er Britney Spears egentlig syk? Og i så fall, på hvilken måte?

For å forstå dette må vi spole tilbake til begynnelsen.

Hendelsene som ryster verden er mange i 1981. Den amerikanske presidenten Ronald Reagan blir skutt i brystet utenfor et hotell i Washington D.C. Den etter hvert verdenskjente Bobby Sands begynner å sultestreike i Maze-fengselet i Nord-Irland. Og endelig får anglofile nyheten de lenge har ventet på, nemlig at Prinsen av Wales skal gifte seg med Lady Diana, prinsessen over alle prinsesser. Foto: Ron Edmonds, PA og PA

Helt på tampen av 1981 i den lille amerikanske forstaden i McComb, Mississippi får Lynne Irene Bridges og James «Jamie» Parnell Spears sitt andre barn. Hun får navnet Britney. Midt i bibelbeltet vokser hun opp i en tilsynelatende kjærlig og varm familie, som etter hvert blir utvidet med lillesøster Jamie.

Det er ingenting som tyder på at kjernefamilien på fem lenger frem i livet skal gå i tottene på hverandre, og at en hel verden skal bli vitne til et familieoppgjør av de helt sjeldne.

Bare tre år gammel begynner Britney å synge i det lokale kirkekoret. På samme tid får hun danseleksjoner.

Åtte år gammel forlater hun og moren den søvnige forstaden for å søke lykken i New York.

Etter å ha gått på Professional Performing Arts School i fem år, får Britney sin første store sjanse i Disney-programmet «Mickey Mouse Club». Her spiller hun sammen med Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling og flere andre som senere skal bli kjente superstjerner.

Foto: Disney/Kobal/REX

Men plateselskaper vil ikke gi henne noen kontrakt. Det er boybandets æra, får hun beskjed om. Til slutt får hun likevel napp.

Bare 17 år gammel har hun rukket å spille inn halve debutalbumet sitt, inkludert låten «Baby One More Time».

Mens jevnaldrende shopper, flørter med gutter eller spiser med venner, må Spears jobbe.

Kveld etter kveld går hun opp på scenen på ulike kjøpesenter og fremfører låtene sine som en del av promoteringen. Publikumet er krevende fjortiser.

Men 17-åringen klarer likevel med sin særegne vokal, og en magnetisk utstråling å fenge. Ikke bare tenåringene, men etter hvert også en hel musikkbransje.

Men det er først med musikkvideoen det virkelig smeller.

Copyright: JIVE RECORDS/ MAX MARTIN

Iført miniskjørt, magetopp, hår i barnlige musefletter, og dådyrøyne – for å ikke nevne heftige hoftebevegelser – bryter hun med det uskyldige imaget hun har hatt til nå.

Den pliktoppfyllende kristne jenta spiller på sex. Britney fremstår som både uskyldig jomfru og femme fatale. Hun er den alle jentene vil være. Og den alle guttene vil ha.

Hvor ble det av Mikke Mus-jenta som var så forsiktig og høflig?

Musikkjournalist i NME, El Hunt, beskriver Britney på følgende måte:

– Britney Spears var en popstjerne med kontroll på eget image. Hun var sjefen, og blandet uskyld og erfaring i ett ikonisk musikalsk øyeblikk.

Akkurat det nører under både begeistring og hat. Konservative husmødre klikker i vinkel over den seksualiserte fremtoningen. Kendall Ehrlict, en guvernørhustru, mener den dårlige innflytelsen popartisten har på unge jenter i USA må få konsekvenser.

– Hvis jeg kunne skutt Britney Spear ville jeg nok ha gjort det, sier hun i et intervju.

Foto: NICK WASS / AP

Uansett. Madonna. Mariah Carey. Whitney Houston. 90-tallets største popikoner, hadde ikke lenger noe å stille opp med da popkometen Britney Spears feide inn som en tornado.

– Ingen andre klarte å kombinere tyggegummipop og RnB på samme måte. Britney Spears skapte en helt ny sjanger, forklarer Hunt.

Da albumet « ... Baby One More Time» ble sluppet i 1999 var suksessen sikret. Det ble det mestselgende albumet fra en tenåring noensinne.

– «Baby One More Time» var den første singelen fra en kvinnelig artist som ikke skammet seg over å uttrykke sin egen seksualitet. 20 år senere, skiller den seg fortsatt ut som et øyeblikk som banet veien for uendelige mange artister, mener Hunt.

Ingen kunne ane hvor stor nedturen skulle bli.

I løpet av tre år gir hun ut tre album, selger 65 millioner eksemplarer og tjener 250 millioner norske kroner.

I en alder av 22 år.

Hun er med i stjernespekket Pepsireklame med Pink og Beyoncé. Hun omgås Paris Hilton og andre Hollywood-profiler på daglig basis.

Og da det blir kjent at hun og NSYNC-medlemmet Justin Timberlake er kjærester, ja, da tar det helt av.

Alle vil ha en bit av henne. Spesielt mediene. Og de er langt fra snille.

Da det blir slutt mellom henne og Justin Timberlake vil ryktene i sladderpressen ha det til at hun har vært utro. Hun stemples som «løs på tråden».

Og så kommer det famøse og berømte kysset med Madonna og Christina Aguilera. Under MTV Awards, i 2003, trer Britney Spears og Christina Aguilera inn på scenen i hver sin korte brudekjole. «Like a virgin. Touched for the very first time», synger de.

Etter hvert får de selskap av Madonna selv på scenen. Og det er da det skjer. De to yngre popartistene gir den eldre stjernen hvert sitt tungekyss. Og øyeblikkelig etter kysset mellom Britney og Madonna rettes kameraet mot Justin Timberlake for å fange opp hans reaksjon.

Britney Spears blir igjen gjenstand for massiv kritikk.

Foto: SCOTT GRIES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Foto: SCOTT GRIES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men the show must go on.

Britney finner etter hvert lykken med den amerikanske rapperen Kevin Federline, og sammen får de to barn. Han latterliggjøres og beskyldes raskt for å være «gold digger».

Paparazziene dokumenterer alt Spears-familien gjør. Og det blir snart klart at ekteskapet er langt fra en «dans på roser». Lykken mellom Britney og Kevin blir kortvarig. I 2006, bare to år etter at de giftet seg, søker Britney både om skilsmisse – og om foreldreretten for deres to barn.

Paparazziene fortsetter å fotfølge Britney og selger tabloide bilder fra et jetsettliv som etter hvert preges av «sex, drugs and rock’n’roll».

Men en dag topper det seg for Britney.

På en parkeringsplass, sitter hun med sin fire måneder gamle sønn på fanget i bilen sin, når en gjeng med fotografer kommer løpende mot henne. Hun kjører bort i panikk – fortsatt med sønnen på fanget.

Da bildene blir publisert, blir hun gjenstand for en ny kollektiv fordømmelse. Eksperter, kommentatorer, mødre og TV-profiler hisser seg opp og reagerer på det de mener er omsorgssvikt.

Britney beklager, men prøver å forklare at hun handlet ut ifra det hun opplevde som en «forferdelig skremmende» situasjon.

I et intervju bryter hun sammen og begynner å gråte. Hun forteller at det eneste hun ønsker er å få være i fred.

Så skjer det som skal sjokkere en hel verden.

En kjølig februardag i 2007, etter at hun har sjekket ut fra en avrusningsklinikk, går hun inn på en frisørsalong.

Paparazziene tror hun bare skal skaffe seg en ny tatovering. Men plutselig tar stjernen frem en barbermaskin og fjerner tjukke strimler av hår.

Dagen etter er Britneys skallede hode på forsiden av aviser verden rundt. For ikke å snakke om på utallige nyhetssendinger.

Hendelsen, som blir karakterisert som et nervøst sammenbrudd, blir tilgjengelig for offentligheten for all fremtid.

Det skal få større konsekvenser enn noen kunne forestille seg.

Det er nå spekulasjonene rundt Britney Spears psykiske tilstand for alvor starter.

I tiden som følger er hun igjen innlagt på avrusning. Hun mister foreldreretten til sine to sønner – og i en periode blir hun også pålagt besøksforbud.

En kveld banker hun på døren til eksmannen sin. Han åpner ikke opp, men paparazziene lager et oppstyr som provoserer Britney. Til slutt går 26-åringen til angrep på en av dem. Med paraply som «våpen» dundrer hun løs på bilen hans.

– Folk ble fascinert av at hun gikk opp i limingen, sier popmusikk-journalist Joe Coscarelli, i «Framing Britney»-dokumentaren.

Og snart skal livet til Britney Spears forandre seg for alltid.

For det er nå, i starten av 2008, at faren ber om å være midlertidig verge for datteren – og får det innvilget.

Det er overraskende av flere grunner.

Et vergemål brukes oftest i tilfeller hvor eldre mennesker ikke lenger klarer å ivareta sine egne interesser.

Men Britney er jo så ung, så hvorfor? Det ble gjort en helsemessig vurdering som tilsa at hun trengte verge. Men ingen i offentligheten har så langt blitt kjent med innholdet i begrunnelsen.

Det er også overraskende fordi faren, som har vært borte store deler av livet til datteren sin, plutselig får full råderett over datterens liv.

Ragna Nordenborg, programleder i NRK-podkasten Oppdatert, sier det er vanskelig å vite om Britney er en person som ikke klarer å ta vare på seg selv.

– Sladderpressen har spekulert i om hun har demens eller har alvorlig psykisk sykdom, men vi vet rett og slett ikke hva som feiler henne.

Advokat Adam Streisand forteller dette i dokumentaren «Framing Britney»:

– Hun visste at hun ikke kunne motsette seg vergemålet.

– Men hun var klar på at hun ikke ville at faren skulle utnevnes. Det var det eneste hun ba om.

Men det som var ment å være en midlertidig ordning, er blitt en permanent løsning.

Gjennom 13 år har faren hatt tilgang til Britneys pasientjournal. Det er han som kontrollerer hvilke medisiner hun skal ta. Han får bestemme hvem som får besøke henne. Han styrer økonomien hennes. Og han har mulighet til å inngå platekontrakter og TV-avtaler på hennes vegne.

I realityserien «Britney: For the Record», får vi et lite innblikk i hennes absurde verden.

– Hvis jeg ikke hadde hatt så mange begrensninger – og fullt av leger og folk som analyserer meg – ville jeg ha følt meg fri. Da kunne jeg vært meg selv.

– Men når jeg sier hva jeg synes om situasjonen jeg befinner meg i, er det ingen som lytter. Jeg når ikke frem, forteller hun, før tårene triller.

Til tross for at domstolen, (og ikke minst faren,) mener Britney ikke er i stand til å ta vare på seg selv, begynner hun sakte, men sikkert å stable karrieren sin på rett kjøl igjen.

Før 2008 er over har hun sluppet album og skal ut på turné. De neste årene blir de mest aktive i hennes karriere. Utsolgte turneer. Grammy-priser. Talkshow-opptredener. Dommer i «X-factor». Og fra 2013 til 2017 har hun også sitt eget lukrative show i Las Vegas.

Det suksessrike comebacket merkes også på lønnsslippen. Las Vegas-showet alene bringer inn 138 millioner dollar, tilsvarende 1,3 milliarder norske kroner.

Det fører til at folk stiller spørsmål. Trenger hun egentlig en verge? Og har faren ærlige motiver?

Foto: Evan Agostini / AGOEV

Superstjernens store fanbase bekymrer seg for at hun blir manipulert og kontrollert. Og det som startet som en enkel hashtag i sosiale medier har i dag vokst til et verdensomspennende fellesskap som samler artistens tilhengere rundt ett spesifikt mål:

Frigjøre Britney fra faren, slik at hun får livet sitt tilbake.

Også kjendiser, som blant andre Miley Cyrus og Kim Kardashian, har kastet seg på «FreeBritney»- bølgen.

Fansen mener Instagrampostene til Spears viser at hun ikke har det bra, og at hun befinner seg i et slags fangenskap.

Ofte holder de demonstrasjoner i amerikanske og europeiske storbyer.

Foto: Chris Pizzello / AP

Onsdag 23. juni 2021 snakker Britney Spears, via lydlenke, for første gang ut om vergemålet.

– Alt jeg vil er å eie mine egne penger og at kjæresten min skal kunne kjøre meg i sin bil.

Jeg vil saksøke familien min.

– Det er ikke greit å tvinge meg til å gjøre ting jeg ikke har lyst til å gjøre. Jeg mener virkelig at dette vergemålet er krenkende.

Jeg vil ha mulighet til å gifte meg og få barn – uten å be andre om lov, sier superstjernen.

Mens hele verden følger med hevder Britney Spears at hun ble tvunget til å gjennomføre en opptreden i Las Vegas med 40 grader i feber, og i frykt for egen helse. Hun fortalte også at hun ikke fikk lov til å kutte ut prevensjon.

Under rettsmøtet sier superstjernen at hun ønsker at vergemålet avsluttes, og at hun skal slippe å gå i terapi to ganger i uken. Hun påberoper seg også retten til å velge sin egen advokat.

I en uttalelse på vegne av faren, sier advokat Vivian Thoreen, følgende:

– Han er lei seg for å se datteren sin lide og at hun har det vondt. Mr. Spears elsker datteren sin og savner henne veldig mye.

Den amerikanske advokaten Christopher C. Melcher beskriver Britneys tale på følgende måte i en e-post til VG:

– Britneys rettsuttalelse var rå og emosjonell. Og det er forståelig at hun er bitter over å bli kontrollert.

Men ifølge ekspertene er det ikke nødvendigvis enkelt å komme seg ut av det omstridte vergemålet.

– Det kan ta måneder, eller år å løse, sier Melcher.

Om hun skal få opphevet vergemålet må hun vise at hun har kontroll over seg selv, og at hun kan styre sitt eget liv.

– Det er ikke spørsmål om vergemålet er nødvendig; problemet er om det skal avsluttes.

Det legger byrden på Britney om å overtale retten, understreker Melcher.

Ragna Nordenborg, som har fulgt Britneys karriere tett fra Norge, oppsummerer:

– Her er vi vitne til en kvinne som er klar i talen, selv om det høres litt usammenhengende ut. Hun fremstår såpass oppegående at det er lett å tenke: «Er hun virkelig så dårlig at hun ikke kan velge sine egne finansrådgivere eller advokater»?

Foto: Petter Sommer

– Det har ligget et mystisk slør over vergemålet i 13 år nå. Men det har vært veldig lite informasjon om hva som feiler Britney Spears. Hvordan kan det ha seg at en som ikke er i stand til å styre sitt eget liv kan stå på scenen i show etter show i Las Vegas?

– Ligningen går aldri opp. Og når grunnleggende informasjon ikke foreligger, skaper det både stor nysgjerrighet og gir grobunn til konspirasjonsteorier. Men hverken jeg eller andre har nok innsikt til å vite om vergemålet er nødvendig eller ei.

Nå ruster Britney Spears seg for et nytt slag om sannheten.

Den er det bare noen få som kjenner.