RAPPER: Nicki Minajs far ble påkjørt og drept søndag 14. februar. Nå er en person arrestert etter påkjørselen. Foto: Evan Agostini / Invision

Amerikanske medier: Mann arrestert etter påkjørselen på Nicki Minajs far

Politiet har arrestert mannen som kjørte på og drepte Nicki Minajs far, melder amerikanske medier.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søndag meldte VG at Minajs far mistet livet i en påkjørsel. Kjendisnettstedet TMZ skrev samme dag at de hadde vært i kontakt med en representant for Minaj, som bekreftet farens dødsfall.

Faren Robert Maraj (64) ble påkjørt og drept på Long Island i New York fredag. Kjendisnettstedet meldte at sjåføren rømte fra stedet før politiet rakk å prate med vedkommende. Maraj ble kjørt til et sykehus i kritisk tilstand, og døde av skadene.

Onsdag meldte TMZ at politiet har arrestert sjåføren som skal være ansvarlig for Marajs død.

De skriver at politiet har ikke gitt ut noen detaljer om den mistenkte, men at de planlegger å holde en pressekonferanse senere i dag.

NBC New York har også meldt at en mann er arrestert etter påkjørselen.

NBCs reporter, Greg Cergol, skriver på Twitter at en kilde i politiet bekreftet dette til dem.

– En politikilde bekrefter at Nassau politidistrikt har arrestert en mannlig sjåfør for påkjørselen som drepte faren til rapperen Nicki Minaj, skriver Cergol på plattformen.