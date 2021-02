I KAMP: Sølje Bergman tapte melkespannkonkurransen mot Lasse Matberg. Foto: Alex Iversen, TV 2.

Røk ut av «Farmen kjendis» rett før finalen: − Knakk helt sammen

Det ble en tårevåt «Farmen kjendis»-exit for Sølje Bergman (45).

Av Siri Berge Christensen

«Farmen kjendis» 2021 er snart ved veis ende, og søndag kjempet Sølje Bergman og Lasse Matberg (35) om den siste finaleplassen sammen med Terje Sporsem (44).

De to kjempet i melkespann, og da Bergman skulle korrigere armene, gikk det galt.

– Plutselig klunket venstrearmen min ned med bøtten. Jeg fikk helt sjokk og skrek før jeg knakk helt sammen.

Da raste verden hennes sammen.

– Lasse kom og ga meg en klem og jeg sto i sikkert fem minutter og gråt som et lam inn i T-skjorten hans. Jeg klarte ikke stoppe, og produksjonen måtte stoppe opp.

UTE: Sølje Bergman tapte konkurransen i melkespann. Foto: Alex Iversen, TV 2

Bergman måtte altså forlate konkurransen rett før målstreken.

– Det var så nedtur. Jeg ble forbannet, sint, irritert, i tillegg til at jeg var utslitt. Jeg hadde bare lyst til å forsvinne.

Da var det ekstra godt å ha Matbergs armer rundt seg.

– Når han i tillegg sa «Jeg slipper ikke deg før du slipper meg» var det balsam for sjelen.

– Mentalt utfordrende

Hun sier det var en sjelden versjon av Sølje Bergman.

– Men det er den mest ærlige. Du ser virkelig sjelen min, og jeg vrengte innsiden ut. Det er lov å ta seg sammen, men jeg hadde ikke sjans. Og det var også deilig å lette på følelsene.

Det var heller ingen bitre følelser knyttet til hverken Matberg eller Sporsem.

– Det er det jeg synes er så fint med oss tre, at vennskapet kommer først. Jeg elsker de to guttene og unte dem jo en finaleplass. Og det at vi sto sammen i semifinalen var en seier i seg selv.

Å skulle se seansen på TV har hun et ambivalent forhold til.

– Mannen min sier jeg er i farmenpsykosen, og det er litt sant. Det er ganske mentalt utfordrende å gå gjennom det igjen, og denne har man ikke noe kontroll.

VENNER: Lasse Matberg, Terje Sporsem og Sølje Bergman fikk et nært vennskap på «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg har feiget litt på det

Hun sier stemningen mellom deltagerne har vært langt mindre dramatisk enn det som har blitt fremstilt på TV.

– Vi hadde et så godt samhold og jeg har fått så mange gode venner.

Selv om det hadde smakt godt med en finaleplass er hun fornøyd med egen prestasjon.

– Og hvis det er en ting jeg lært fra gården så er at jeg skal bli ennå flinkere til å ta tak i ting som er viktig for meg. En ting som jeg alltid har drevet med og som jeg har holdt for meg selv er å skrive. Det er veldig personlig, og nå er tiden inne for å gå over dørterskelen og gi det fra meg, sier hun og legger til:

– Jeg har snakket mye om å stå alene i verden, også har jeg feiget litt på akkurat det. Nå gleder jeg meg skikkelig til å gjøre det.