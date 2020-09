OPPLYST: Robert Stoltenberg, Ingrid Gjessing Linhave og Mikkel Niva føler seg enda mer opplyst om plastproblematikken etter arbeidet med TV-aksjonen. Foto: BENJAMIN A. WARD / NRK

Årets TV-aksjon mot plast i havet: – Det er så drøyt

Ikke vent på bøssebærere for årets TV-aksjon. I år blir det hele digitalt. Temaet er plast i havet, og problematikken skal takles med blodig alvor og lettbent komikk av Robert Stoltenberg, Mikkel Niva og Ingrid Gjessing Linhave.

Nå nettopp

– Hvis det er noe som irriterer meg, så er det at gamle folk skal sitte å klage på at unge engasjerer seg, sier NRKs Mikkel Niva til VG.

Han er en av programlederne i årets TV-aksjon på NRK 18. oktober. På grunn av coronapandemien blir aksjonen digital.

Det kommer altså ingen med bøsser på din dør i oktober, men det er fortsatt mulig å bidra digitalt.

Denne gangen går pengene til en løsningen på et miljøproblem, nemlig plast i havet.

– Engasjement er aldri feil. Man skal heller rope høyt, enn å aldri rope, sier Niva.

– Ingen fikser det egentlig

Miljø- og klimaendringer har lenge vært et brennhett tema i samfunnsdebatten. Og er det noen som kan rope, så er det Greta Thunberg-generasjonen. Men ikke alle har like lett for å følge med i svingene i klimadebatten.

– Mitt mål er å prøve å påvirke omgivelsene mine minst mulig selv. Det er vanskelig å vite hva jeg kan gjøre for å få store firmaer til å skjerpe seg, sier programlederen om klimadebatten.

les også «25 under 25»: Sjokkerende tall om havene våre

Men på grunn av TV-aksjonen har han virkelig åpnet øynene for plastproblemene.

– Også med tanke på corona; vi tenkte vel at det ikke skjer oss, men med en gang vi blir rammet ser vi hvor utrolig sårbare mennesker er, sier Niva og legger til:

– Nå tenker jeg at det ikke hjelper å vente. Hvis vi alt vet om problemene i havet, så er det bare et spørsmål om tid før det er for sent. Jeg har kanskje tenkt at «noen fikser det», men ingen fikser det egentlig.

RYDDE STRENDER: Mikkel Niva er programleder i årets TV-aksjon: – Det er bra vi rydder strender, men så mye av plasten er alt på havets bunn. Foto: BENJAMIN A. WARD / NRK

Samtidig sier han at plast i seg selv ikke er problemet, at det faktisk er et fantastisk produkt, men at det handler om måten vi behandler plasten på etter bruk.

Bare for noen dager siden besøkte han Infinitums fabrikk, de som står for resirkulering av pant i Norge, og der fikk han det bekreftet – nordmenn er flinke til å pante.

– Men tenk på det da! Vi panter 90 prosent av alle bokser og flasker, men hva med de resterende ti prosentene? Det tilsvarer en verdi på omtrent 150 millioner i pant i løpet av et år, sier Niva.

– Da kan vi vel bli enda flinkere?

– Et mirakel i seg selv

Også NRK-komiker Robert Stoltenberg har fått en ny respekt for havet.

– Jeg elsker havet. Havet er et mirakel i seg selv. Og det er mye som truer det, sier han til VG.

For Stoltenberg er det ren meditasjon å være i havet.

– Det er jo rett utenfor vår egen husdør. Det er så mange fantastiske skapninger som vi er avhengig av. Og vi snakker om at regnskogen er klodens lunger, men havet da, som tar opp så mye karbondioksid?

– Vi må ta noen grep. Det er som eksamen, at man liksom venter til siste slutt, men nå bør vi benytte oss av anledningen.

SPESIELT: Robert Stoltenberg sier at alle TV-aksjoner er spesielle, men for han er tematikken plast i havet spesielt viktig. Foto: BENJAMIN A.WARD

Årets mottaker av innsamlingen er WWF Norge og bekjempelsen av plast i havet.

Robert Stoltenberg minner om at årets innsamlede midler går til å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker i Asia hvor det er et stort problem at avfall i elvene ender opp i havene.

– Jeg trodde jeg var opplyst om problemet. Jeg har jo sett hvor mye plast vi har å «deale» med. Men nå som vi har gått inn i det... Det er så drøyt, sier den tredje programlederen Ingrid Gjessing Linhave.

Hun påpeker at pengene fra årets aksjon skal gå til spesielt fire land i Asia: Vietnam, Filippinene, Thailand og Indonesia.

les også 28 billioner tonn is smeltet på under 30 år – går mot rekordlite havis rundt Svalbard

Digitale bøssebærer

– Noen av verdens mest forurensende elver er det så mye plast i at de står bom stille. Dette er vann barn skal leke i, vaske seg i og bruke som drikkevann, sier Linhave og fortsetter:

– Årets tv-aksjon handler om mye. Det handler om å påvirke myndigheter og næringsliv, og om å få på plass løsninger for plastavfall, det handler om å stoppe plasten før den når havet.

I år kan man melde seg som digital bøssebærer.

– Men tradisjonen tro skal vi føle engasjement side om side med underholdning, sier Linhave i en pressemelding fra NRK.

Publisert: 18.09.20 kl. 06:05

Les også