I NORGE: Skuespiller Hayley Atwell, kjent fra blant annet «Captain America: The First Avenger». Foto: Ian West / PA Wire

Flere «Mission: Impossible»-stjerner til Norge

Hayley Atwell og Pom Klementieff har ankommet Norge, og melder at flere «Mission: Impossible»-skuespillere er på vei.

Nå nettopp

Innspillingen av det syvende «Mission: Impossible»-eventyret er godt gang i og rundt Åndalsnes i Rauma.

Foreløpig har opptakene vært konsentrert rundt Tom Cruise, som blant annet har hatt flere spektakulære hopp i Hellesylt. Men nå har flere kjente skuespillere

ankommet Norge og flere er på vei.

Den britiske skuespilleren Hayley Atwell (38), blant annet kjent fra «Captain America: The First Avenger» (2011), har ankommet Vestlandet for å spille inn scener til «Mission: Impossible 7». Det samme har Pom Klementieff (34), som for mange er kjent som superhelten Mantis i flere av de seneste Marvel-filmene.

FILMINNSPILLING: Også skuespiller Pom Klementieff er på Vestlandet for å spille inn scener til «Mission: Impossible 7». Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Hyller norsk natur

Hayley Atwell bekrefter selv at hun og Klementieff begge er i Norge i et Instagram-innlegg. Der kommer det også frem at svenske Rebecca Ferguson (36) og Vanessa Kirby (32), som portretterte prinsesse Margaret i «The Crown», er på vei til Norge.

Over 100.000 personer har til nå likt innlegget.

På fredag delte Atwell flere bilder av norsk natur på Instagram og denne teksten på norsk: «Norge gjør hjertet mitt lykkelig. Takk for at du er vert for oss».

Hun har også tidligere delt bilder fra «kontoret» og flere av hennes følgerne har latt seg imponere av - og kommentert - den norske naturen.

Også hovedrolleinnehaveren selv, filmstjernen Tom Cruise har flere ganger løftet frem Norges kulturlandskap. I forrige «Mission: Impossible» film hang han utenfor Preikestolen.

Hverken Ferguson eller Kirby er nykommere i «Mission: Impossible»-

universet. Ferguson returnerer i rollen som den mystiske agenten Ilsa

Faust, mens Kirby vender tilbake som den vel så mystiske White

Widow.

Vanessa Kirby var nylig på filmfestivalen i Venezia hvor hun ble tildelt utmerkelsen for beste kvinnelige for hennes rolle i «Pieces of a Woman». På festivalen mottok hun også mye skryt for sin innsats i norske Mona Fastvolds «The World to Come».

VENDER TILBAKE: Vanessa Kirby spiller «White Widow» i «Mission: Impossible»-filmene. Her avbildet under filmfestivalen i Venezia, hvor hun stakk av med pris. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / X06551

Norsk filminstitutt har gjennom insentivordningen tilbudt «Mission: Impossible 7»-innspillingen inntil 50 millioner kroner i tilskudd som refunderes etter hvor mye penger som er brukt på de norske opptakene.

Det er det norske linjeprodusentselskapet Truenorth Norway som håndterer opptakene på Vestlandet. Samme selskap jobbet med de norske opptakene av den nye James Bond-filmen «No Time to Die» i Østmarka og Atlanterhavsveien, den nye

filmatiseringen av «Dune» på Stadlandet utenfor Selje og den nye

Marvel-filmen «Black Widow» på Sunnmøre.

Publisert: 14.09.20 kl. 08:18

