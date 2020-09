SNAKKER UT: Paris Hilton mener hun ble fysisk og psykisk mishandlet da hun var i tenårene, og at det preger henne fortsatt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Paris Hilton snakker ut om sin brutale fortid: – Som å leve i et helvete

Den verdenskjente hotellarvingen (39) forteller om en oppvekst som førte til at hun i to tiår «spilte en karakter» i offentligheten.

Hotellarving Paris Hilton er i disse dager aktuell med dokumentaren «This is Paris», som slippes på YouTube 14. september. Dokumentaren tar utgangspunkt i å knekke «fasaden» hun har bygget opp rundt seg selv, og fokuserer først og fremst på tiåret før hun ble berømt verden over.

I et intervju med New York Times medgir 39-åringen at hun li to tiår har «spilt en karakter» i offentligheten og i media.

– Jeg bygde opp et slags skjold jeg kunne gjemme meg bak. Fordi jeg har vært igjennom så mye at jeg ikke engang orker å tenke på det, sier hun til avisen.

Paris Hilton vokste raskt fram som den «polerte» superkjendisen som først ble kjent for en lekket sex-tape. Hun var en reality-stjerne, en rik reality-stjerne. Hun spilte inn musikk, var modell, deltok på fester, gjorde TV-opptredener og skrev bok. Og hun ble nådeløst kritisert, avskrevet for kun å være «kjent for å være berømt».

Hjertet i den kommende dokumentaren er traumer Paris Hilton har måttet leve med siden ungdommen, da hun ble sendt på en internatskole for vanskeligstilte tenåringer. Den siste skolen hun gikk på var Provo Canyon-skolen, et psykiatrisk behandlingssenter i Utah, der hun skulle tilbringe 11 måneder.

I dokumentaren forteller Hilton at hun, allerede den første natten etter at hun ankom, ble hentet i sengen - som en form for kidnapping. Ifølge hotellarvingen ble både hun selv og de andre som var der jevnlig gitt noen mystiske piller, og hvis hun nektet å ta dem ble hun sendt splitter naken på isolat i opp mot 20 timer. Hun hevder også at hun ble utsatt for fysisk og psykisk mishandling fra lærere og administrasjon.

– Det var som å leve i et helvete, sier hun i dokumentaren.

På sine egne nettsider forsvarer skolen seg med at de skiftet eiere i år 2000 - en god stund etter at Paris Hilton var der. En talsperson for skolen sier, ifølge New York Times, at skolen «ikke tolererer eller fremmer noen form for misbruk av elever». De legger til at «all påstått eller mistenkt form for misbruk rapporteres til myndigheter, rettsinstanser og barnevernet umiddelbart».

I årene etterpå skal Hilton ha slitt med gjentatte mareritt om nettene.

– Jeg følte at selv terapeutene der inne ikke var gode mennesker. Jeg har aldri, aldri stolt på dem, sier hun til New York Times.

