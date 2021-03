Chrissy Teigen ankommer Vanity Fairs Oscar-fest i 2019. Foto: Evan Agostini / AP

Chrissy Teigen (35) tar farvel med Twitter

«Dronningen av sosiale medier» er ferdig med Twitter. – Dette gir meg ikke lenger mer positivitet enn negativitet, skriver hun til følgerne.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Ønsket mitt om å bli likt og frykten for å gjøre folk sinte har gjort meg til noen jeg ikke har valgt å være, og til et annet menneske enn det jeg startet som, skrev den 35 år gamle modellen, kokebokforfatteren og programlederen på Twitter i 02.30-tiden natt til torsdag norsk tid.

Kort tid etterpå var kontoen, som hadde over 13,7 millioner følgere, fjernet.

Stjernen, som er gift med R&B-artisten John Legend, har skapt seg et stort navn innen sosiale medier, der hun deler livets opp- og nedturer, oppskrifter og familieliv – ofte med en humoristisk undertone.

– I over ti år nå har dere vært min verden. Jeg skylder så mye til den verdenen vi har skapt her. Jeg ser oppriktig på mange av dere som mine virkelige venner, skrev Teigen i en annen Twitter-melding natt til torsdag:

– Men det er på tide for meg å si farvel. Dette gir meg ikke lenger mer positivitet enn negativitet, og jeg tror tiden da er inne for å si at noe er slutt.

Foto: Skjermdump fra Twitter

Teigen, som det siste året har vært åpen sorgen etter at hun og ektemannen mistet et barn halvveis i svangerskapet, gjør det klart at hun har fått mange tilbakemeldinger på ting hun har skrevet gjennom årene, og at hun ikke har lært seg å stenge negativiteten ute.

– Jeg er bare en sensitiv dritt, ok?! Jeg vil ikke være sånn, men jeg er det bare! Men jeg elsker dere og jeg er takknemlig for tiden vår sammen. Jeg hater dere også, skriver hun videre til følgerne sine.

På Instagram har Chrissy Teigen en enda større tilhengerskare. Hun har foreløpig ikke publisert noe som tyder på at hun vil gi opp også denne plattformen.