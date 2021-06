BRUDD: Tristan Thompson og Khloe Kardashian, her avbildet i Los Angeles i 2018. Foto: gotpap / Starmax

Amerikanske medier: Brudd for Khloe Kardashian og Tristan Thompson

Khloe Kardashian (36) og Tristan Thompson (30) skal ifølge amerikanske medier ha gått fra hverandre.

Av Camilla Svennæs Bergland

Det har stormet rundt Tristan Thompson etter at Instagram-modellen Sydney Chase (23) i april fremsatte påstander om at de to har hatt en affære etter at han og Khloe ble sammen igjen.

Thomson har hevdet sin uskyld, og truet med å saksøke Chase for hennes påstander.

Etter det TMZ erfarer skal de to nå ha gått fra hverandre.

Ifølge ET skal bruddet ha skjedd for noen uker siden, og en kilde sier til Page Six at det likevel er «udramatisk» og at de er opptatt av å sammen oppdra datteren deres på tre år.

Ifølge TMZ står Thomson fast på at utroskapsryktene ikke stemmer.

Av og på

Forholdet mellom Khloe og Tristan har lenge vært turbulent. Det fikk først en bråstopp da det ble kjent at han hadde vært utro mens hun var høygravid.

De to gikk fra hverandre i 2019. Etter det bitre bruddet valgte Khloe og beholde Tristan som venn – for datterens skyld.

Så ble det lenge spekulert i om Khloe og basketspilleren var blitt et par igjen. 13. mars, på Tristans bursdag, publiserte Khloe en post på Instagram, som ble tolket som en bekreftelse på at de var blitt sammen igjen.

Nå derimot, er ifølge amerikanske medier paret historie.