Enhjørningen viste seg å være Inger Lise Rypdal lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad

Ny rekord for «Maskorama»

Seertallene for Maskorama fortsetter å øke. Over 1 million har til nå sett lørdagens avmasking.

991.000 mennesker så direktesendingen lineært, og tallet er hele 1.002.000 når man inkluderer seing i opptak av den elleville sangkonkurransen, som egentlig ikke er en sangkonkurranse. 62.000 stykker har sett sendingen på NRK TV.

Også forrige uke var det rekord for «Maskorama», men dette er første gang programmet når millionen.

Den fjerde sendingen av «Maskorama» hadde en markedsandel på 71,1 prosent. Uken før hadde programmet en markedsandel på 50 prosent, og det var samtidig som «Skal vi danse»-finalen gikk på TV.

– Seertallene for direktesendingen øker for fjerde uke på rad. En så stor tilvekst av seere utover i en sesong før finalen er uvanlig. En markedsandel på over 70 prosent i primetime på lørdag sier det meste. «Maskorama» skal sees mens det skjer, ser det ut som, sier medieanalytiker i NRK, Marcus Fredheim.

Totalt har programmet et seertall på 1.064.000 gjennom helgen.

Lørdag kom enda en episode av NRKs nye lørdagskonsept «Maskorama». Denne gangen var det Enhjørningen som ble avmaskert, og det viste seg å være Inger Lise Rypdal.

Inger Lise Rypdal gikk ut av «Maskorama» på lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad

Først og fremst er jeg glad på vegne av publikum, for her har mange virkelig fått noe de koser seg med i helgen. NRKs oppdrag er å samle og engasjere alle som bor i Norge, og den jobben tar vi på alvor, sier prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland.

Han vil også takke alle deltagerne.

– Tusen takk til de sporty deltakerne våre og produksjonsselskapet Fremantle som lager en produksjon fylt av overskudd, kvalitet og godt humør. Jeg vil også skryte av Silje, Marion, Jan og Nicolay. De lager topp stemning i et studio helt uten publikum, og man merker nesten ikke at de er alene, sier han.

Det er fortsatt fire masker som skal av, legger Ådland til.

Prosjektredaktør i NRK Jan Egil Ådland og produsent i Fremantle, Kim Strømstad. Foto: Julia Naglestad/NRK

Kim Strømstad er produsent i produksjonsselskapet i Fremantle. Han sier at sånne seertall i 2020 nesten ikke er til å tro.

– Jeg vet at deltakerne har det gøy bak masken, og det kan virke som deres entusiasme smitter over på seerne. Det er et stort og veldig bra team som lager Maskorama og som fortjener all ære for arbeidet de legger i det, sier han.

– Hvis du er hekta på Maskorama anbefaler jeg å ikke legge andre planer de to neste lørdagene. Planene våre gjør at det ikke blir noe mindre spennende. For å si det sånn, fortsetter Strømstad.

Flere gjettet at det var prinsesse Märtha Louise som var Enhjørningen, men det var altså ikke riktig.

Det var sanger og skuespiller Inger Lise Rypdal som skjulte seg bak kostymet.

– Nå skal det bli godt med en fredags- og lørdagskveld, sa Rypdal etter hun tok av masken til stor jubel fra panelet.

– Det er så spesielt og morsomt, men det er også veldig krevende. Direktesendinger fører alltid til litt sånn «dunk-dunk-dunk» og du får litt nerver på slutten, men fy søren så gøy det har vært, sa Rypdal.

Publisert: 30.11.20 kl. 11:17 Oppdatert: 30.11.20 kl. 11:37

