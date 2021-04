PODKAST-GJEST: I den nye VG-podkasten «Hvordan har du det, mann?» med Erik Follestad forteller Vegard Harm (24) om hvordan han hadde det da han var tenåring og vokste opp som ung, søkende homofil. Foto: Cicilie S. Andersen

Vegard Harm (24) om oppveksten: − Jeg var så ensom, jeg hadde ingen

– Jeg hadde vanlige guttevenner fram til jeg gikk i åttende klasse. Da ble det en brå slutt – og det var litt rart. Men jeg tenkte i hodet mitt at jeg liker gutter på en annen måte. Da ble jeg så ensom.

I VG-podkasten «Hvordan har du det, mann?» med Erik Follestad forteller ikke komiker og programleder Vegard Harm (24) bare hvordan han har det nå.

Han forteller også om hvordan han hadde det da han var tenåring og vokste opp som ung, søkende homofil.

– Jeg ville ikke være sammen med jentene heller, ville ikke bli den som bare hadde jentevenner. Jeg havnet litt i midten – hvem skulle jeg være sammen med da? Det ble lange år på ungdomsskolen. Husker en sommer jeg bodde alene i en liten campingvogn vi hadde stående i hagen.

Han forteller også om en sår oppvekst.

– Jeg var så ensom, jeg hadde ingen. Jeg turte ikke ta initiativ til noe. Jeg husker jeg var på stranden en gang – og jeg tullet med at jeg var kjæreste med en som het Maren. Det handlet jo bare om å piske seg selv ned og late som du er en annen. Det blir jo vi som er homo ekspertene på. Skru av og på, sette opp vegger. Tenk og gå rundt å late som du er forelsket i jenter. Det er jeg overhodet ikke. Det stritter jo imot alt hva kroppen din sier. Undertrykker du for mye følelser, eksploderer det bare senere i livet, sier Vegard Harm i podkasten.

Harm forteller at han egentlig «alltid» har vært homofil.

– Noen er helt opplagt det, jeg var et slikt barn. Jeg kledde meg i kjoler, jeg strikket med mormor. Jeg hadde feminine fakter allerede som liten. Folk på barneskolen så at jeg var litt «rar» – jeg vrikket på rumpa. Det passer jo ikke alltid inn i en situasjon hvor man skulle på med fotballdrakt og ned i ballbingen. Mens jeg var bare opptatt av å lære å jentene nye vers fra en High School-musikal.

GULLRUTEN: Under GulIruten-utdelingen i 2019 ble Vegard Harm og Morten Hegseth tildelt publikumsprisen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vegard Harm er influencer, komiker og TV-personlighet. Han er kjent fra flere av VGs plattformer som for eksempel podkasten «Harm & Hegseth» sammen med kollega Morten Hegseth, der de diskuterer siste nytt innen kjendisverdenen. Denne vinteren har han også fått kjørt seg som korporal Harm i «Kompani Lauritzen» på TV 2.

