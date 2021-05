SOMMERFEST: Sist Øyafestivalen ble arrangert, var i 2019. Festivalen i fjor ble avlyst – og i år går det mot avlysning igjen. Foto: Klaudia Lech

Tirsdag skjebnedag for Øya: − Mulig vi må vente ett år til

Tirsdag tar Øyafestivalen den endelige beslutningen om hva som skjer i Tøyenparken i Oslo midt i august: – Vi har aldri vært nærmere avlysning enn i dag, sier Tonje Kaada.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Hun leder Øyafestivalen, Norges største musikkfestival som normalt presenterer over 300 norske og internasjonale artister på klubbnatt inne og fire festivaldager utendørs.

– En begrensning på 5000 publikummere er ikke forenlig med hva Øya skal være, hverken økonomisk eller innholdsmessig, sier Øya-sjefen til VG.

Når festivalledelsen ikke hundre prosent har bestemt seg for hva som skjer i år, er det fordi kulturministeren onsdag ikke sa noe om hvilke støtteordninger som kommer.

Tiden løper fra oss

– Usikkerheten ble definitivt ikke mindre i dag, når vi ikke fikk vite hvilke økonomiske kompensasjons- og stimuleringsordninger regjeringen vil presentere, sier Kaada.

Tirsdag legger Abid Raja (V) pengene på bordet – da bestemmer Øya-ledelsen seg.

– Jeg vil ikke si på stående fot hva vi trenger av økonomisk støtte for å arrangere en normal festival, men ordningene må være veldig gode, sier Tonje Kaada.

På hjemmesidene skriver Øyafestivalen:

– Det er lite som tyder på at rammene for publikum blir åpne nok til at vi klarer å lage den opplevelsen Øyafestivalen skal stå for. Tiden er i ferd med å løpe fra oss.

ROCKET: Statsminister Erna Solberg (H) stakk innom Øyafestivalen i 2018. Foto: Berit Roald / NTB

Testing ved inngangen

Regjeringen mener at både coronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer.

Kulturminister Abid Raja (V) sier at regjeringen planlegger for en gradvis økning av antall personer som kan delta på utendørs arrangementer.

– Vi vil åpne mest for arrangementer der de bruker testing ved innganger og der de bruker koronasertifikat, sier Venstre-statsråden.

Regjeringen har skissert en plan der de gradvis åpner for flere deltagere.

I trinn fire av gjenåpningen kan det åpnes for inntil 10.000 på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser, der det brukes test eller koronasertifikat.

ARTIST: Zara Larssson var blant artistene på Stavernfestivalen i 2019. I år avlyser festivalen. Foto: Anniken Aronsen

Stavern avlyser

Etter regjeringens pressekonferanse besluttet Stavernfestivalen å avlyse.

– Det er dessverre ingen vei utenom, skriver daglig leder Ole Christian Mørk i Stavernfestivalen i en pressemelding.

Han mener Regjeringens anbefalinger og pålegg for arrangementer i sommer er for omfattende til at det vil være forsvarlig å arrangere Stavernfestivalen i år.

– Merkevaren Stavernfestivalen skal være fullt trøkk og 25.000 tilskuere. Da er det riktig for oss å avlyse i år, skriver Mørk.

FOLKEHAV: Øyafestivalen i Oslo har normalt 20.000 mennesker innenfor portene hver eneste dag. Foto: Berit Roald / NTB

– Forstår sikkerhet først

Tonje Kaada legger ikke skjul på at sjansene for en normal Øyafestival minsker dag for dag. Mest sannsynlig går det mot et alternativt og nedskalert arrangement.

– Vanligvis har vi 20 000 publikummere hver dag. Kan vi ikke være flere enn 5000, må vi redusere tilbudet så mye at vi ikke helt kan stå inne for det, sier Kaada.

i 2019 var 100.000 innom festivalen i Tøyenparken.

Blant artistene på årets festival planlagt til 10.-14. august er Bon Iver, Michael Kiwanuka, Aurora, Emilie Nicolas og Sondre Lerche. Langt flere enn 5000 billetter er solgt.

Tonje Kaada vil ikke si hun er skuffet over at sjansene for Øya i år blekner.

– Vi forstår at sikkerheten må komme først. Det var aldri noe mål for oss ha å mest mulig publikum, heller. Men vi må ha nok mennesker innenfor portene til å dekke utgiftene.

– Gleder seg enormt

Øyasjefen opplyser at de som har kjøpt billetter, vil få pengene tilbake om festivalen blir avlyst. Eller de kan bruke samme billetten til Øyafestivalen i 2022.

– Vi tror folk gleder seg helt enormt til vi kan møtes igjen på en normal festival. Men jeg tror alle ser hvilken verden vi lever i. Det er mulig vi må vente ett år til.

Øyafestivalen ble avlyst i fjor. Festivalen fikk 14 millioner kroner i coronakompensasjon.

Den store pop- og rockfestivalen har vært arrangert siden 1999, først på Kalvøya i Bærum, siden i Middelalderparken og Tøyenparken i Oslo.

Også Roskilde-festivalen i Danmark i juni er avlyst i coronaåret 2021.

Se Sigrid rocke på den forrige Øyafestivalen i 2019: