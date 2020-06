SKILLES: Dr. Dre og Nicole Young under en galla i Santa Monica i California i oktober 2018. Foto: Jordan Strauss / AP

Har søkt om skilsmisse fra Dr. Dre

Den 55 år gamle rapmogulen Dr. Dre og 50 år gamle Nicole Young har vært gift i 24 år.

Mandag har Young ifølge nyhetsbyrået AP levert sin skilsmissesøknad til retten i Los Angeles.

Paret, som giftet seg i 1996, har den 23 år gamle sønnen Truice og den 19 år gamle datteren Truly sammen. Dr. Dre har også fire barn fra tidligere forhold.

Ifølge AP ber Young også om økonomisk støtte fra ektemannen. Ifølge flere amerikanske medier har de to ikke noen ektepakt.

Dr. Dre, som egentlig heter Andre Young, er musikkprodusent og rapper – og god for millioner av dollar. Da magasinet Forbes i desember 2019 kåret tiårets best betalte artister, tronet rapguruen øverst på listen. De anslo da at han hadde dratt inn over 950 millioner dollar siden 2019.

Han er ifølge Forbes i dag god for rundt 800 millioner amerikanske dollar.

Dre var medlem av den notoriske rapgruppen N.W.A. sammen med blant andre Ice Cube og Eazy-E. Gruppen ble dannet i 1986, og var i sin tid bannlyst fra amerikansk «mainstream»-radio. I dag regnes de som pionerer innenfor gangsterrap.

Rapperen har siden gjort stor suksess som soloartist – blant annet med 1992-debuten «The Cronic» – og produsent, og har samarbeidet med artister som Eminem, Kendrick Lamar og Snoop Dogg.

Han var medeier i plateselskapet Death Row Records før han grunnla sitt eget Aftermath Entertainment, og har dratt inn enorme summer på sine hodetelefoner «Beats by Dre» i selskapet Beats Electronics.

