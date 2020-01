KONGELIGE: Øverst f.v. Prins Charles, prins William. Foran f.v.: prins George og dronning Elisabeth. Foto: Ranald Mackechnie / Buckingham Palace

Fire generasjoner britiske tronarvinger

I anledning starten på et nytt tiår, deler det britiske kongehuset et bilde av dronning Elisabeth og de tre neste i arvefølgen til tronen.

Dronning Elisabeth II har selskap av sønnen prins Charles, barnebarnet prins William og oldebarnet prins George på bildet som er delt på Instagram-kontoen til det britiske kongehuset sent fredag kveld. Foruten den sittende monarken er de andre de neste i arverekken til tronen.

Slottet opplyser at bildet er tatt i tronerommet i Buckingham Palace av Ranald Mackechnie.

Arvereglene for det britiske kongehuset ble endret i 2013. Før det gjaldt regler fra 1701 som sa at brødre kom foran eldre søstre. Ifølge BBC betyr den nye loven om arverekkefølge at den førstefødte har krav på tronen – uansett kjønn. Endringen åpnet også for at tronarvinger kan gifte seg med en katolikk, og fjernet kravet om at de må ha tillatelse fra sittende monark for å gifte seg.

Bildet kommer to dager etter at prins Harry og hertuginne Meghan ønsket godt nyttår til sine ti millioner Instagram-følgere med et privat bilde av Archie.

Kongefamilien feirer normalt jul på Sandringham, men i 2019 varslet prins Harry og hertuginne Meghan at de droppet kongelig julefeiring.

2015: Dette bildet ble tatt av de fire i anledning dronning Elisabeths 90-årsmarkering for fem år siden. Foto: Ranald Mackechnie / REUTERS

