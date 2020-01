HYLLET: Den prestisjetunge Carol Burnett-prisen gikk til Ellen DeGeneres. Foto: HANDOUT / Reuters

Her er Golden Globe-vinnerne: Hederspris til Ellen DeGeneres

Natt til mandag skal det deles ut priser i 25 kategorier innen film og TV-seirer på Golden Globe-utdelingen. Æresprisen gikk til Ellen DeGeneres.

Oppdatert nå nettopp

Golden Globes deles ut av Hollywood Foreign Press Association, og blir blant annet sett på som en indikator på hvilke filmer som kan gjøre det godt under Oscar-utdelingen i februar. Showet er også kjent for alle stjernene som dukker opp på den røde løperen.

Den 77. versjonen av prisutdelingen ledes av den britiske komikeren Ricky Gervais for femte gang.

I 2019 ble prisen for «uvurdering bidrag til TV på eller av skjermen» delt ut for første gang. Carol Burnett fikk prisen. Hun har tidligere vunnet seks Golden Globe-priser.

Hederprisen fikk deretter navnet Carol Burnett-prisen. I år gikk den til Ellen DeGeneres.

VG oppdaterer manuset fortløpende etter hvert som prisene deles ut.

Her er en komplett oversikt over alle de nominerte (vinnere uthevet):

Beste TV-serie, drama:

«Succession»

«Big Little Lies»

«The Crown»

«Killing Eve»

«The Morning Show»

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie:

Jennifer Aniston – «The Morning Show» som Alex Levy

Olivia Colman – «The Crown» som Queen Elizabeth II

Jodie Comer – «Killing Eve» som Oksana Astankova / Villanelle

Nicole Kidman – «Big Little Lies» som Celeste Wright

Reese Witherspoon – «The Morning Show» som Bradley Jackson

Beste mannlige skuespiller i dramaserie:

Brian Cox – «Succession» som Logan Roy

Kit Harington – «Game of Thrones» som Jon Snow

Rami Malek – «Mr. Robot» som Elliot Alderson

Tobias Menzies – «The Crown» som Prince Philip, Duke of Edinburgh

Billy Porter – «Pose» som Pray Tell

Beste TV-serie, musikal eller komedie:

«Barry»

«Fleabag»

«The Kominsky Method»

«The Marvelous Mrs. Maisel»

«The Politician»

Beste kvinnelige skuespiller i musikal- eller komiserie:

Christina Applegate – «Dead to Me» som Jen Harding

Rachel Brosnahan – «The Marvelous Mrs. Maisel» som Miriam «Midge» Maisel

Kirsten Dunst – «On Becoming a God in Central Florida» som Krystal Stubbs

Natasha Lyonne – «Russian Doll» som Nadia Vulvokov

Phoebe Waller-Bridge – «Fleabag» som Fleabag

Beste mannlige skuespiller i musikal- eller komiserie:

Ramy Youssef – «Ramy» som Ramy Hassan

Michael Douglas – «The Kominsky Method» som Sandy Kominsky

Bill Hader – «Barry» som Barry Berkman / Barry Block

Ben Platt – «The Politician» som Payton Hobart

Paul Rudd – «Living with Yourself» som Miles Elliot / Miles Elliot's Clone

Beste miniserie eller TV-film:

«Catch-22»

«Chernobyl»

«Fosse/Verdon»

«The Loudest Voice»

«Unbelievable»

Beste kvinnelige skuespiller i miniserie eller TV-film:

Kaitlyn Dever – «Unbelievable» som Marie Adler

Joey King – «The Act» som Gypsy Rose Blanchard

Helen Mirren – «Catherine the Great» som Catherine the Great

Merritt Wever – «Unbelievable» som Det. Karen Duvall

Michelle Williams – «Fosse/Verdon» som Gwen Verdon

Beste mannlige skuespiller i en miniserie eller TV-film:

Russell Crowe – «The Loudest Voice» som Roger Ailes

Christopher Abbott – «Catch-22» som Capt. John Yossarian

Sacha Baron Cohen – «The Spy» som Eli Cohen / Kamel Amin Thaabet

Jared Harris – «Chernobyl» som Valery Legasov

Sam Rockwell – «Fosse/Verdon» som Bob Fosse

FIKK PRIS: Russel Crowe fikk prisen for beste mannlige skuespiller i en miniserie eller TV-film for sin rolle i «The Loudest Voice». Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beste kvinnelige birolle i serie, miniserie eller TV-film:

Patricia Arquette – «The Act» som Dee Dee Blanchard

Helena Bonham Carter – «The Crown» som Princess Margaret

Toni Collette – «Unbelievable» som Det. Grace Rasmussen

Meryl Streep – «Big Little Lies» som Mary Louise Wright

Emily Watson – «Chernobyl» som Ulana Khomyuk

Beste mannlige birolle i serie, miniserie eller TV-film:

Stellan Skarsgård – «Chernobyl» som Boris Shcherbina

Alan Arkin – «The Kominsky Method» som Norman Newlander

Kieran Culkin – «Succession» som Roman Roy

Andrew Scott – «Fleabag» som The Priest

Henry Winkler – «Barry» som Gene Cousineau

Beste kvinnelige skuespiller i dramafilm:

Cynthia Erivo – «Harriet» som Harriet Tubman

Scarlett Johansson – «Marriage Story» som Nicole Barber

Saoirse Ronan – «Little Women» som Josephine "Jo" March

Charlize Theron – «Bombshell» som Megyn Kelly

Renée Zellweger – «Judy» som Judy Garland

Beste mannlige skuespiller i dramafilm:

Christian Bale – «Ford v Ferrari» som Ken Miles

Antonio Banderas – «Pain and Glory» som Salvador Mallo

Adam Driver – «Marriage Story» som Charlie Barber

Joaquin Phoenix – «Joker» som Arthur Fleck / Joker

Jonathan Pryce – «The Two Popes» som Cardinal Jorge Mario Bergoglio / Pope Francis

Beste musikal eller komedie:

«Dolemite Is My Name»

«Jojo Rabbit»

«Knives Out»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Rocketman»

Beste kvinnelige skuespiller i musikal eller komedie:

Ana de Armas – «Knives Out» som Marta Cabrera

Awkwafina – «The Farewell» som Billi Wang

Cate Blanchett – «Where'd You Go, Bernadette» som Bernadette Fox

Beanie Feldstein – «Booksmart» som Molly Davidson

Emma Thompson – «Late Night» som Katherine Newbury

Beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie:

Daniel Craig – «Knives Out» som Benoit Blanc

Roman Griffin Davis – «Jojo Rabbit» som Jojo Betzler

Leonardo DiCaprio – «Once Upon a Time in Hollywood» som Rick Dalton

Taron Egerton – «Rocketman» som Elton John

Eddie Murphy – «Dolemite Is My Name» som Rudy Ray Moore

Beste kvinnelige birolle i film:

Kathy Bates – «Richard Jewell» som Barbara «Bobi» Jewell

Annette Bening – «The Report» som Dianne Feinstein

Laura Dern – «Marriage Story» som Nora Fanshaw

Jennifer Lopez – «Hustlers» som Ramona Vega

Margot Robbie – «Bombshell» som Kayla Pospisil

Beste mannlige birolle i film:

Tom Hanks – «A Beautiful Day in the Neighborhood as Fred Rogers»

Anthony Hopkins – «The Two Popes as Pope Benedict XVI»

Al Pacino – «The Irishman as Jimmy Hoffa»

Joe Pesci – «The Irishman as Russell Bufalino»

Brad Pitt – «Once Upon a Time in Hollywood as Cliff Booth»

Beste animerte spillefilm:

«Frozen II»

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«The Lion King»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Beste fremmedspråklige film:

The Farewell (USA)

Les Misérables (Frankrike)

Pain and Glory (Spaina)

Parasite (Sør-Korea)

Portrait of a Lady on Fire (Frankrike)

Beste filmregissør:

Bong Joon-ho – «Parasite»

Sam Mendes – «1917»

Todd Phillips – «Joker»

Martin Scorsese – «The Irishman»

Quentin Tarantino – «Once Upon a Time in Hollywood»

Beste filmmanus:

Noah Baumbach – «Marriage Story»

Bong Joon-ho and Han Jin-won – «Parasite»

Anthony McCarten – «The Two Popes»

Quentin Tarantino – «Once Upon a Time in Hollywood»

Steven Zaillian – «The Irishman»

Beste originalmusikk film:

Alexandre Desplat – «Little Women»

Hildur Guðnadóttir – «Joker»

Randy Newman – «Marriage Story»

Thomas Newman – «1917»

Daniel Pemberton – «Motherless Brooklyn»

Beste originalsang film:

«Beautiful Ghosts» (Taylor Swift, Andrew Lloyd Webber) – «Cats»

«(I'm Gonna) Love Me Again» (Elton John, Bernie Taupin) – «Rocketman»

«Into the Unknown» (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) – «Frozen II»

«Spirit» (Beyoncé, Timothy McKenzie, Ilya Salmanzadeh) – «The Lion King»

«Stand Up» (Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo) – «Harriet»

Publisert: 06.01.20 kl. 02:30 Oppdatert: 06.01.20 kl. 03:25

Mer om

Flere artikler