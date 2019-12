FERIE: Hip hop-artist Omer Bhatti, her i Los Angeles tilbake i 2016 for å promotere egen musikk, tilbringer romjulen i Roma med Jackson-barna. Foto: Leif-Åge Reme

Bhatti med juleselfie sammen med Paris Jackson

Omer Bhatti (34) deler bilde fra storbyferie i Italia sammen med Michael Jacksons datter, Paris.

Nå nettopp

Den norske hip hop-artisten Omer Bhatti (34) har i flere år hatt et nært forhold til den avdøde popkongens barn, og har også tidligere feiret jul med de tre: Paris (21), Prince Michael (17) og Blanket (16).

I et intervju med Dagbladet fra tidligere i høst sa Bhatti at han planla å tilbringe julen sammen med Jackson-barna i Los Angeles i USA.

De siste dagers Instagram-aktivitet indikerer i hvert fall at de også har besøkt «den evige by» i Italia. I tillegg til bildet sammen med Paris Jackson, tatt i det erverdige amfiteatret Colosseum, har Bhatti også lagt ut Instagram-stories sammen med Jacksons eldste sønn, Prince Michael.

Bhatti har også delt flere bilder fra flere attraksjoner i byen, som Spansketrappen og Forum Romanum.

– When in Rome, skriver Bhatti under flere av bildene.

Bhatti er velkjent her til lands som en nær venn av den avdøde kongen av pop, Michael Jackson.

10 år etter Jacksons bortgang har Bhatti tilsynelatende fortsatt god kontakt med familien. Da VG snakket med Bhatti tilbake i 2016, fortalte han at han føler et ansvar for å ta vare på Jackson-barna, som han omtalte som «søsken».

I 2017 delte Paris Jackson også et julebilde, med både Bhatti og sine biologiske brødre tilstede.

Publisert: 29.12.19 kl. 22:51

Mer om

Flere artikler