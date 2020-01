Ari Behns foreldre snakker ut om sønnens bortgang

I et intervju med Se og Hør forteller Ari Behns foreldre om sønnen Ari Behns dødsfall, og om hvorfor de har valgt å være åpne om dødsårsaken.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag i fjor og ble bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar.

Til Se og Hør forteller Marianne Behn (66) og Olav Bjørshol (67) om sønnens bortgang, og hvorfor de valgte å være åpne om dødsårsaken.

– Ari var er en kjent person. Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner – og med håp om å kunne være til hjelp for andre, sier Marianne Behn til ukebladet.

Bjørshol forteller i intervjuet at han besøkte Ari Behn både på julaften og 1. juledag.

– Det var jeg som fant ham. I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham, forteller han til Se og Hør.

– Ari var ikke alene da han valgte å avslutte livet. Det virket som om Ari hadde funnet en slags ro den siste dagen, fortsetter han.

– Lidd med deg

I bisettelsen snakket de to foreldrene varmt om sønnen.

– De siste årene har vi lidd med deg. Vært dine containere for lidelse og smerte, sjokk og sorg. Til tider var samtalene rå og vonde. Det er ikke slik i vår familie at vi ikke ser. Vi ser noen ganger mer enn det som føles godt, sa mamma Behn blant annet.

Ari Behn vil bli gravlagt på Vår Frelsers gravlund etter familiens ønske. Det bekreftet familiens talsperson Geir Håkonsund overfor VG mandag.

Takket for støtten

– Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sa Behns familie dagen etter forfatterens bortgang.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden, heter det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

Mandag sa kronprins Haakon at det har vært en tøff tid for familien.

– Vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre midt oppe i alt sammen.

– Det viktige for oss som familie er å komme sammen og forsøke å ta vare på hverandre så godt vi kan. Jeg synes det er hyggelig at veldig mange støtter, og vi opplever at vi får mye hyggelig støtte, og det setter vi pris på, fortsatte kronprinsen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

