TIL SYKEHUS: Triana Iglesias ble fraktet i luftambulanse til Ullevål sykehus. Der ble hun tatt hånd om i om lag to og en halv uke. Foto: Privat

TV 2 tar grep etter brutal skade i «Farmen kjendis»

En rekke brudd i ribbeina, én punktert lunge og ruptur i milt og lever var slik «Farmen kjendis» ble avsluttet for Triana Iglesias. Kanalen varsler endringer.

Innspillingen av «Farmen kjendis» fant sted i fjor sommer, og allerede cirka halvannen uke ut i innspillingen ble det kjent at Triana Iglesias (37) ble alvorlig skadet etter å ha falt av hesten på ridetur med Hege Bøkko (28).

Hendelsen er en del av onsdagens episode av programmet, og som VG har omtalt tok det hele 40 minutter før ambulansen ankom gården på Finnskogen - noe «Farmen kjendis»-deltageren selv synes var litt vel lenge.

– Men det som er fint for meg nå er å høre at produksjonen har evaluert hendelsen, at de har tatt grep og at de har endret rutinene til fremtidige produksjoner, sier 37-åringen, som ikke har spurt kanalen om hva som faktisk blir endret.

– Jeg regner vel med at de kommer til å sette opp overvåkningskameraer og at de kanskje har ambulanse til stede til enhver tid. Jeg vet ikke.

– Er sikkerheten under «Farmen kjendis» god nok?

– Jeg red jo med sikkerhetsutstyr, bortsett fra vest og ridestøvler. Men det skal du ikke nødvendigvis trenge den lille veien jeg skulle med hesten. Det eneste er at man slipper folk, som gjør ting de ikke kan. Dette kunne skjedd meg på en bysykkel i Oslo også, mener den profilerte programlederen.

VENTET LENGE: «Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias måtte vente i hele 40 minutter før ambulansen kom etter den alvorlige skaden i onsdagens «Farmen kjendis». Foto: TV 2

VG har stilt TV 2 en rekke spørsmål med tanke på den svært stygge ulykken under årets «Farmen kjendis». Pressesjef i kanalen, Jan-Petter Dahl, innrømmer at det tok for lang tid før ambulansen kom, og bekrefter at TV 2 vil gjøre endringer for fremtiden.

– Vi har i ettertid evaluert hendelsen, og endret rutinene i fremtidige produksjoner. Skjer noe lignende igjen er opptaksteam på gården instruert i å ta direkte kontakt med AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, journ. anm.) før skadeomfanget er avklart, sier han.

Dahl understreker at det alltid vil være en viss risiko involvert i håndtering av store dyr.

– Både Triana og Hege var vant til hester, og tok alle forhåndsregler, inkludert bruk av hjelm. Likevel var uhellet ute. Vi gir deltagerne veiledning og råd, og produksjonen griper inn hvis det oppstår situasjoner som de oppfatter som uansvarlige og/eller farlige, mener han.

Triana Iglesias har, tross de omfattende skadene, like negativt å si om hvordan TV 2 og produksjonsselskapet Strix har taklet det som skjedde.

– Jeg har snakket mye med TV 2 og de har vært helt fantastiske. De har vært en veldig fin støtte for meg, forteller hun til VG.

Publisert: 26.02.20 kl. 13:10

