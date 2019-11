HÅPER PÅ SEIER: Aleksander Hetland og dansepartneren Nadya Khamitskaya er klare for den store «Skal vi danse»-finalen lørdag kveld. Foto: Ola Vatn / VG

«Skal vi danse»-finalist Aleksander Hetland: – Kroppen min er helt forandret

Den profilerte svømmeren har mistet mellom fem og seks kilo ved å svinge seg på danseparketten. Nå jubler han over bedre selvtillit også. – Helt sykt, mener han.

Lørdag er en stor kveld i «Skal vi danse»-verden. Da blir det nemlig klart om det blir Aleksander Hetland (36) og dansepartnere Nadya Khamitskaya (36) eller Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) og Jørgen Nilsen (29) som kan juble aller høyest i TV 2-programmet.

Med bare et par dager igjen med dansetrening og livesendinger, legger ikke Aleksander Hetland skjul på at flere timer med trening hver eneste dag denne høsten har gjort store ting med kroppen hans.

– Kroppen min er helt forandret! Det er helt sykt, men jeg mener det. Jeg har mistet mye muskelmasse, for dette er en helt annen type trening enn det jeg er vant til. Jeg har blitt mer bevegelig og fått bedre holdning. Jeg har faktisk også fått bedre utholdenhet, sier han til VG.

For noen dager siden bestemte 36-åringen seg for å ta seg en liten joggetur. Da fikk han seg en overraskelse.

– Jeg fant ut at jeg er i sykt god joggeform! I tillegg til det har jeg blitt mykere og mer grasiøs, mens kroppskontrollen er forbedret. Det er kult å se at jeg har utviklet meg fysisk. Skikkelig også.

Men det er ikke bare på det fysiske at «Skal vi danse»-finalisten ser resultater. Mentalt har han, ifølge seg selv, også tatt store steg.

TØFF KONKURRANSE: Nadya og Aleksander møter lørdag hard konkurranse i Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen. Foto: Thomas Andreassen

– Det å danse live på TV når man aldri har danset før er noe som for meg er langt unna komfortsonen. Og det har smittet over på andre ting i livet. Jeg blir ikke lenger så nervøs om jeg for eksempel skal ha en stor presentasjon på jobben. Ingenting er på en måte verre enn «Skal vi danse» og det har gitt meg selvtillit på andre områder.

– Har du gått ned mye i vekt?

– Jeg har nok mistet fem-seks kilo. Det har blitt mindre muskler og mer fitness.

Hetland og Nadya Khamitskaya er klare for å sjarmere det norske TV-publikumet i senk i lørdagens finale. Da er det ekstra godt for dem å vite at de har blitt så gode venner i løpet av høstens danseeventyr.

– Å henge sammen med Nadya har vært utrolig kult. Hun har blitt en veldig god venn, sikkert også fordi vi har likt syn på ting – både når det kommer til trening og til livet generelt. Det har vært veldig enkelt å tilbringe sinnssykt mange timer sammen.

Med sine tre seirer og totalt seks finaler, inkludert lørdagens finale, er Khamitskaya den mestvinnende profesjonelle danseren i «Skal vi danses» historie.

Men akkurat det har lite å si lørdag, mener hun.

– Jeg gleder meg til denne finalen av én grunn, og det er at det er Aleksander jeg står her sammen med. Jeg ser frem til de tre siste dansene med ham. Vi skal bare kose oss, nyte det – og vise hvor fantastisk flink han er blitt.

– Jeg er ekstremt stolt. Om folk vil at vi skal vinne og om det holder til seier blir det en euforisk opplevelse. Fordi det er vi to som vinner, ikke fordi det er min fjerde seier. For det bryr jeg meg ikke om, sier Nadya Khamitskaya til VG.

