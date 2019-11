FIKK GJESTER: «Torpet»-deltagerne Frank Tore Aniksdal, Eunike Hoksrød og Stine Alice Claussen-Væringstad, fikk besøk av Camilla Cox Barfot (nummer to fra venstre) og to venner midt i seriens produksjonsperiode. Foto: Privat

Sjokkerende bilder viser «Farmen»-kjendisenes fyllefest - TV 2 visste ikke at de fantes

Flere skal ha blitt «drita fulle» da en tidligere «Farmen»-stjerne snek seg inn på gården med store mengder alkohol i bagasjen. Programleder Gaute Grøtta Grav måtte ta grep.

Nå nettopp







De tidligere «Farmen»-stjernene Eunike Hoksrød (41), Frank Tore Aniksdal (49) og Jasdeep Singh (37) var de tre som denne høsten utgjorde «Farmens» sidekonkurranse «Torpet» fra start av. Singh falt etter hvert fra, men Hoksrød og Aniksdal er fortsatt værende på den lille gården.

Det var også Stine Alice Claussen-Væringstad (22) da en tidligere «Farmen»-kjendis bestemte seg for å lage litt ekstra liv inne på «Torpet». Camilla Cox Barfot (34), som deltok i «Torpet» i fjor, har nemlig et nært forhold til Hoksrød, og bestemte seg derfor for å ta en lynvisitt til sin venninne.

Det får VG opplyst fra flere hold.

Et «lass» med alkohol

– Det stemmer at vi fikk besøk av Camilla, og at vi tok oss en skikkelig fest. Men hva skulle jeg gjøre da? Kaste min beste venn på dør? Alle som var der fikk ta del i det også, derfor anser jeg ikke dette som juks. Vi fikk ikke mat, kun alkohol - og ble bare mer redusert. Når din beste venninne kommer på den måten, ville ingen sagt nei, sier Hoksrød, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Sett denne? Martine Lunde ble helt satt ut av kjæresten under finalefesten av «Farmen kjendis» i vinter:

«Torpet»-deltagerne kom over gjesten da de var ute og rodde i båten de hadde tilgang til. Hun sto på en holme, og fikk med det «skyss» tilbake til gården etter at mørket hadde senket seg.

Til VG forteller Barfot at hun hadde med seg et «lass» av drikke, deriblant en halv liter med brennevin, fire flasker vin og en kasse øl. Hun var ikke alene heller, to andre var også med, slik at festen inne i «Torpet»-huset involverte totalt seks personer.

PÅ «TORPET»: Jasdeep Singh, Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal var de tre satte startskuddet i høstens «Torpet» på Sumo. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Oppdaget av nattevakter

– Vi var så drita at det nesten er rart at vi ikke druknet i den båten tilbake. Du skulle bare visst... Jeg hadde alkoholen i en stor kjølebag. Man skulle nesten tro at jeg skulle arrangere fest for hele TV 2-redaksjonen, sier den tidligere «Farmen»- og «Torpet»-profilen.

Ifølge flere VG har snakket med, var de uvedkommende gjestene der til langt på natt - i drøye åtte timer. Underveis skal de også ha blitt oppdaget av nattevakter, som sannsynligvis har gitt beskjed til resten av produksjonen, får VG opplyst av deltagere.

les også «Farmen»-Ingebjørg innrømmer å ha jukset: – Jeg fikk kjeft av TV-produksjonen

– Nattevaktene merket det nok. De lyste på oss da vi satt i båten også, men da handler det bare om å overse det man ikke har lyst til å se. Men ingen kastet oss ut, forteller Barfot.

Og:

– At det ble et helvete etterpå er ikke mitt problem. Jeg kom bare på besøk med drikke jeg. Det er jo produksjonen som sier ja, nei eller kaster meg ut. Det er heller ikke Eunikes problem, det var jeg som kom dit - så da tar jeg også ansvaret for det.

FESTET HARDT: Gjestene hadde med seg blant annet en kasse øl, fire flasker vin og en halv liter brennevin inn på «Torpet». VG får opplyst at nesten alt ble drukket opp den kvelden og natten. Foto: Privat

Fikk besøk av Gaute

Dagen derpå skal ha foregått noenlunde normalt. Deltagerne skal imidlertid flere ganger ha fått spørsmål om hvorfor de var så slitne, og de involverte mener dette ble gjort for at TV-produksjonen skulle få skikkelig klarhet i hva som faktisk hadde foregått.

Dagen etter det igjen, ble det med ett mer dramatisk - da flere sentrale skikkelser i produksjonen dukket opp, deriblant «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav, som ikke har noe med «Torpet» å gjøre i det daglige.

GODE VENNER: Camilla Cox Barfot og Eunike Hoksrød møtte hverandre under «Farmen» i 2017, og har etter hvert blitt bestevenner. Foto: Helge Mikalsen

I samtaler med deltagerne skal han ha gitt beskjed om at hendelser som dette overhodet ikke er greit. Til VG forteller deltagerne at samtalene også ble filmet.

– Gaute var ganske sur

Deltagerne VG har vært i kontakt med tror ikke kanalen har visst om at det faktisk finnes bilder fra fyllefesten - som ble tatt med Camilla Cox Barfots telefon.

les også Full forvirring etter «Farmen»-tvekamp: – Han ljuger big time

– Vi fikk kjeft, Gaute var ganske sur, og jeg tror de var ganske stresset for at det skulle finnes bilder. De truet også med at om noe sånt skjedde igjen, så ville dem det gjaldt måtte reise hjem. Da turte jeg ikke gjøre noe mer galt, sier Stine Alice Claussen-Væringstad, som ikke har dårlig samvittighet.

– Jeg ville vært en idiot om jeg hadde sagt nei. Vi ble dessuten lovet så mye bra, deriblant alkohol, på «Torpet», noe som viste seg å ikke stemme. Jeg føler at dette ikke var ordentlig juks, siden jeg ikke gjorde noe som ikke kunne skjedde i 1919.

les også «Farmen»-Jan Erik om sin 20 år yngre kjæreste: – Trodde aldri jeg skulle forelske meg igjen

Vurderte å gjøre det igjen

Deltagerne på «Torpet» skal ha vært helt ærlige med hva som hadde skjedd da Grøtta Grav & co. dukket opp. Men de skal ha vist få tegn til anger.

– Fikk du aldri dårlig samvittighet for at du satt igang dette, Camilla?

– Nei, aldri. Jeg tenkte faktisk på å gjøre det én gang til, for det var veldig morsomt. Jeg visste jo hvor det var, og det var ikke så langt heller... Men det ble med den ene gangen.

Frank Tore Aniksdal skal ha ligget i dyp søvn da gjestene ankom, men skal ha blitt vekket til lukten av brennevin. Aniksdal var også den som rodde gjestene tilbake til holmen der de først dukket opp.

TV 2: – Ikke klar over at det ble tatt bilder

VG har sendt TV 2 en lang rekke spørsmål om fyllefesten inne på «Torpet»-gården. Programredaktør Kathrine Haldorsen medgir at kanalen var klar over at deltagerne hadde besøk den natten.

– En nattevakt observerte at det var fremmede som forlot stedet. Hvem de var, og hva de hadde gjort der, hadde vi ikke kunnskap om på det tidspunktet, forteller Haldorsen, som sier at kanalen først noen uker etter besøket ble gjort kjent med at én av dem var Camilla Cox Barfot.

– Vi har ikke observert noen av deltagerne beruset, så at dette skal ha vært en fyllefest kan vi ikke bekrefte. Hva som skjedde inne i huset, er det bare deltagerne som vet. Vi var ikke klar over at det ble tatt bilder der.

– Ingenting tydet på fest

Hun mener nattevaktene på «Torpet» ikke er der for å overvåke deltagerne, men av sikkerhetsmessige hensyn.

– Så lenge alt virker normalt går de ikke inn i huset. Våre nattevakter observerte ikke noe denne natten som tydet på at det var fest med fremmede i huset.

Haldorsen bekrefter at «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav tok en prat med de tre deltagerne på kamera i etterkant av hendelsen.

– Vi har en kontinuerlig evaluering av rutiner og vakthold på «Torpet» og «Farmen». Men det å være deltager i disse produksjonene er frivillig, og bygger først og fremst på gjensidig tillit mellom deltagere og produksjonen, fastslår hun til VG.

Publisert: 17.11.19 kl. 19:08







Mer om