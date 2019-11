FULLTREFF: Her får Logan Paul inn en fulltreffer på YouTube-rival KSI, men sistnevnte kom sterkt tilbake og vant på poeng med minst mulig margin. Foto: Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

KSI vant hatkamp mot YouTube-rival

Den britiske YouTuberen KSI vant knepent på poeng over amerikanske Logan Paul i tidenes største boksekamp mellom to amatørboksere.

Nå nettopp







Det vil si; kampen i Staples Center i Los Angeles natt til søndag var en profesjonell kamp, etter at de tidligere hadde møtt hverandre som amatører, i februar 2018. Men ingen av de to er egentlig boksere, men blant verdens mest kjente YouTubere - begge med en følgerskare på 20 millioner på videokanalen.

Ifølge The Sun skal både KSI og Logan Paul ha vært garantert 700.000 pund hver - rundt 8,1 millioner kroner - for den høyprofilerte matchen, men at inntektene kan bli enda høyere etter at overskudd fra billettsalg og rettigheter tikker inn.

Da de to møttes sist gang, var det 2, 2 millioner som fulgte kampen via nettet. Denne gangen gikk kampen eksklusivt på sportskanalen DAZN.

Som sist, ble toppoppgjøret fulgt av en rekke kjendiser på tribuneplass, deriblant Ed Sheeran, Justin Bieber og Wiz Khalifa.

Kampen ble uhyre jevn, skriver The Sun, men amerikanske Logan Paul gikk muligens glipp av seieren etter en litt for uortodoks manøver der han slo KSI i bakhodet og ble trukket to poeng.

Paul fikk også inn en uppercut som sendte KSI rett i canvasen, men briten kom seg opp igjen.

FIGHT NIGHT: KSI (til venstre) og Logan Paul poserte for publikum og serverte tradisjonelle fornærmelser før de møttes i bokseringen. I midten står promotor Eddie Hearn. Foto: Victor Decolongon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det tok meg et minutt eller to å finne ut hvordan det sto til med meg, men jeg kom tilbake og fortsatte. Slik er boksing, mann - jeg vil ikke at folk skal tro han er svak, at han ikke kan ta imot slag, sa KSI etter kampen, mens han omtalte seg selv vekselsvis i første og tredje person.

– KSI var redd for å bokse forrige gang, redd for å røre ham. Denne gangen gikk jeg bare inn der for fullt, sa han etter seieren.

Logan Paul var ikke sen med å gratulere briten etterpå.

– Du er en av de tøffeste jeg kjenner til, sa amerikaneren da han innså at slaget var tapt.

Publisert: 10.11.19 kl. 08:20







