TAR BØLGEN: Tvillingene, ved én av dem,klar for bølgetopper. Foto: Eirik Evjen/NRK

TV-anmeldelse «Twin»: Identitetskrise i praksis

Kristofer Hivju surfer mest på historisk storhet i sin første rolle etter «Game of Thrones».

«Twin»

Norsk drama i åtte episoder

Med: Kristofer Hivju, Rebekka Nystabakk, Mathilde L. H. Cuhra, Gunnar Eiriksson, John Sigurd Kristensen, Ellen Birgitte Winther m. fl.

Serieskaper: Kristoffer Metcalfe

Premiere på NRK1 og NRK TV søndag 27. oktober

Sendes søndager

Premisset i denne dramakrimmen er passe tabloid og forutinntatt: Identiske tvillinger er så ekstremt identiske at de kan bytte plass i hverdagen uten at noen kjenner dem igjen.

«Twin» (ja, den har av en eller annen grunn engelsk tittel) har i forkant vært frontet av Hivju, siden det er han som spiller to tvillingbrødre. I praksis er ikke akkurat det noe han gjør særlig mye. Vebjørn Enger, som spiller en tjue år yngre flashbackversjon av brødrene, har vel så mange utfordringer med å være øye til øye med seg selv. Ikke til forkleinelse for noen.

Tvillingene er surferbomsen Erik. Sliter med likviditet og andre trauste A4-krav. Adam er derimot vellykket med kone og familie, og kontroll på det meste. Begge er fra Notodden, bor i Lofoten, men har ikke hatt kontakt de siste femten årene.

Og plutselig må den ene ta over den andres liv. Det er en passe god idé, som dessverre ikke blir nervepirrende nok.

BÅT: Rebekka Nystubakk som den ene tvillingenes kone gjør en fantastisk rolle, og er den som i praksis styrer denne skuta. Foto: Eirik Evjen/NRK

«Nå man dør, så dør man ikke på ordentlig. Man fortsetter bare å leve som noe annet», som en karakter sier i en av de første episodene.

Den egentlige hovedrollen er Rebekka Nystubakk, i rollen som Adams kone, Ingrid. Nationalteaterskuespilleren har, med unntak av tilstedeværelse i «Mot naturen» (2014) for det mest holdt seg på scenen. Hun viser et følelsesspekter som innebærer angstfylt frustrasjon, forbannet desperasjon og manisk tildekkende sannhetssandpåstrøer. Etter dette bør vi få se henne mer på skjermen. Også Mathilde L. H. Cuhra som Adams datter bør trekkes fram som en overbevisende birolle.

Hivju er selvsagt mer kjent for å spille skjeggete kjempedreper i Westeros. Her får man se ham med kortere fjeshår, ganske mye naken bakfra, og som skuespiller med noen flere kapasiteter enn memet der han ser på Brienne.

Lekkert filmet, javisst. Flott natur, absolutt. Det er bare å gratulere turistkontoret i Lofoten med enda flere tilreisende til sommeren.

PÅ TRAPPENE: Tvillinger, ved begge to, i sitt første møte på femten år. Foto: Eirik Evjen/NRK

Helheten er derimot såvidt en passe seig nordisk noir, med en historie som sliter med for mange flate bipersoner, samt en overraskende keitete Hivju. Det søkes å tilføre tvillingbrødrene ulike bakomhistorier, men konfliktene i nåtiden aldri helt blir tatt ut. Egentlig bryr man seg ikke noe særlig om noen, før i en rørende scene helt mot slutten.

Like fullt skal man akseptere noen menneskelige feilkoblinger for at premisset skal fungere. Selv har jeg eneggede tvillingsønner. De har selvsagt gått på skolen som hverandre, men jeg tror ikke engang de ville klart å sannsynliggjort en slik dekkoperasjon. Uavhengig av at folk som har kjent dem hele livet ikke vet hvem som er hvem.

For hvor ofte vi ser vi bare det vi tror vi ser, og ikke det som faktisk er der, føles som den egentlige problemstillingen her, med det kommer man ikke helt fram til. Selv om det er den mest utfordrende delen med å være nettopp tvilling.

Publisert: 27.10.19 kl. 18:48







