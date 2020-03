EKTEPAR: Märtha Louise og Ari Behn på utstilling han deltok i på Drammen museum i 2014. Foto: Krister Sørbø/VG

Märtha åpner opp om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom

Prinsesse Märtha Louise deler tanker om sorgen etter Ari Behn og en vanskelig coronatid på sin Instagram-profil.

«Vi i vår lille familie har gått gjennom - og går fremdeles gjennom - en hard tid etter Aris død. Den vanskeligste vi har vært gjennom.» skriver hun på sin Instagram med rundt 83.000 følgere.

Innlegget fredag er det første siden prinsessen delte en hyllest til Ari 3. januar.

«Helt fra jul og selv før Covid-19 var et verdens-faktum, var vi i mørke bølgedaler av sorg og jeg måtte finne fotfeste alene i foreldrerollen for tre skjøre, vakre, sårbare, fine barn som trenger meg 24/7.»

Det er til et bilde av vårblomster som spirer i hagen prinsessen har satt ord på sorgen. Hun forteller at hun tidligere kun har erfaring med død av naturlig årsaker, og at sorgprosessen denne gangen er lang og tung.

Hun beskriver likevel en optimisme illustrert ved krokusene, ved tanken på hvor mye menneskene tåler. Hun uttrykker uendelig takknemlighet for dem som kjemper for å redde menneskeliv og som står på for samfunnet hver dag.

Märtha Louise sier hun likevel tenker på alle dem som av ulike årsaker sliter nå.

«Hold ut. Det kommer en vår etter vinteren. En vår der verden igjen gir mening om enn kanskje på en ny måte. Vi kommer gjennom også dette.»

