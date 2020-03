UT I «HUNDRE»: Per Sandberg startet bra, men mistet det litt etter hvert i den utfordrende hinderløypa i «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

Bahareh Letnes om kjæresten etter «Farmen kjendis»-exiten: – Jeg kjente ham ikke igjen

Per Sandbergs samboer Bahareh Letnes lot seg sjokkere da eks-politikeren endelig kom hjem. Onsdag røk tre nye deltagere ut av TV 2-programmet.

Vinterens «Farmen kjendis» går mot slutten, og nå er det bare tre deltagere som fortsatt er med å kjempe om å ta seg helt til topps i reality-programmet. Onsdag måtte tre nye deltagere takke for seg, nemlig Per Sandberg (60), Anita Hegerland (59) og Hanna-Martine Slåttland Baller (20).

Dermed er det bare Mia Gundersen (58), Mimir Kristjansson (33) og Erik Alfred Tesaker (40) som fortsatt er med i konkurransen.

Den avgjørende hinderløypa ble til slutt Per Sandbergs bane. Eks-politikeren har tidligere fortalt at han gikk ned drøyt 20 kilo under «Farmen kjendis»-innspillingen, og til VG legger ikke samboer Bahareh Letnes (29) skjul på at hun ble svært overrasket da kjæresten kom hjem.

– Jeg kjente ham ikke igjen, han hadde blitt så tynn! Og så hadde han en liten bart, i tillegg til at han var så brun. Han var fullstendig forandret. Han lignet på en soldat som hadde vært i krig, sier hun til VG.

Hun innrømmer at hun ikke helt likte akkurat det.

– Jeg husker jeg syntes at han var alt for tynn. Han kler ikke å være så tynn, han må ha mer fett på kroppen for å se bra ut, mener 29-åringen, som er glad for at den tidligere Frp-politikeren i etterkant har lagt på seg litt igjen.

– Jeg har aldri sett Per spise så mye som i tiden etter «Farmen kjendis». Det har blitt masse mat og aller mest sjokolade. Han har vel gått opp cirka syv kilo etterpå, så nå er han akkurat passe stor.

BLE OVERRASKET: Bahareh Letnes trodde nesten ikke sine egne øyne da hun endelig fikk se kjæresten Per Sandberg etter innspillingen av «Farmen kjendis» i fjor sommer. Foto: Thomas Andreassen/ VG

Til VG forteller Sandberg at han ikke var veldig lei seg over at han ikke klarte å sikre seg en plass i semifinalen. Han hadde nemlig ikke veldig stor tro på at han skulle sikre seg best tid i hinderløypa.

– Balanse er ikke er min sterke side. Men det var veldig artig, det var hele finaleuka, egentlig. Du får adrenalin, og så er det morsomt i tillegg.

– Jeg tenkte ikke på semifinale og finale i det hele tatt. Jeg hadde lyst til å dra hjem ganske tidlig, så derfor er det utrolig at jeg var med på dette i nesten seks uker. Jeg gjør ikke dette igjen, men jeg kommer aldri til å glemme det.

BRILLELØS: Per Sandberg falt stygt og mistet brillene underveis i hinderløypa. Dermed var han i realiteten sjanseløs. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Var det ikke litt bittert å ryke når du var så nære?

– Nei, nei, nei. Det går ikke an å føle bitterhet, jeg velger heller å hente ut erfaringene og morsomhetene. Det skjedde ting i disse seks ukene som jeg alltid vil minnes.

I onsdagens hinderløype falt Sandberg stygt på ett av hinderne, en tømmerstokk. Han klarte likevel å fullføre, selv om han i fallet også fikk et nytt problem.

– Det var et brutalt fall. Og så ble jeg blind etterpå, for jeg mistet brillene mine, forteller 60-åringen, som har +4,7 i styrke og dermed er langsynt.

IMPONERTE: Mimir Kristjansson vant onsdagens hinderløype-konkurranse i «Farmen kjendis» og er med det klar for søndagens semifinale. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det så veldig vondt ut...?

– Ja, men sånn er det jo. Det var smertefullt, og jeg bristet nok et par ribbein tror jeg, for jeg slet jo i flere uker etterpå. Men det mest problematiske var brillene, selv om jeg ikke vil bruke det som en unnskyldning. Det var en tabbe av meg, jeg burde prøvd å finne meg et par linser eller noe.

Han forklarer fallet:

– Jeg datt med brystet på den stokken, og slet med smerter på den ene siden. Jeg kjente det veldig når jeg startet i «Skal vi danse» like etter at jeg kom hjem.

– Burde deltagerne vært «polstret» bedre?

– Joda, men noen fløy over den hinderløypa på noen få minutter, mens andre brukte lengre tid. Vi fikk jo ikke se hinderløypa før vi satte igang heller. Jeg kunne jo ha spasert over hinderløypa om det var det jeg ville, forteller Per Sandberg til VG.

Det var Mimir Kristjansson som sikret seg den siste semifinaleplassen ved å vinne hinderløypekonkurransen. Semifinalen og finalen i «Farmen kjendis» sendes på TV førstkommende søndag.

