NY JOBB: Vida Lill Berge får noen få måneder fri før hun skal på lufta igjen – i P5 Hits. Foto: Isak Hagen

Vida Lill Berge overtar jobben til Elisabeth Carew i P5

Vida Lill Berge (27) slapp å gå arbeidsledig lenge etter at hun mistet jobben i P3.

27-åringen har nemlig blitt plukket ut som erstatter for Elisabeth Carew (33) i «Frokostshowet» til radiokanalen P5, fordi Carew er gravid og skal ut i svangerskapspermisjon.

– Ballen har heldigvis rullet fort, og det føles så godt. Jeg rakk så vidt å kjede på den følelsen det er å kjede seg. Det er noe med det å gå arbeidsledig. Selvtilliten får en liten knekk, så det har vært tøft. Men nå kan jeg smile igjen, og det er deilig, sier Vida Lill til VG.

Nedtur

Det siste året har TV-kjendisen og radioprofilen ledet «Norske Tilstander» sammen med Adelina Ibishi (26) i P3. I vår ble det imidlertid klart at den tidligere «Paradise Hotel»-vinneren ikke fikk fornyet kontrakten med P3. Dermed måtte hun ved utgangen av mars måned forlate NRK og radiokanalen etter to år og ti måneder i stallen. Overfor Medier 24 beskrev Vida Lill nedturen som en kjærlighetssorg.

Men det ble raskt lys i tunnelen. Vida Lill forteller til VG at hun kort etter ble invitert på audition til P5 Hits, hvor hun måtte prøve seg sammen med Carews faste radiomakker Andreas Velle (46). De to kjente hverandre ikke fra før.

– Jeg snakket etter beste evne, og det gikk heldigvis bra. Nå må jeg sørge for å Andreas med ut på noen øl, for det er den beste måten å bli kjent på, mener hun.

Morgengretten

Når Vida Lill gyver løs på den nye oppgaven i slutten av august, vet hun at det er spesielt én stor utfordring hun står overfor. 27-åringen er nemlig skikkelig B-menneske – og i sin nye jobb må hun starte arbeidsdagen kl. 06.

– Det er det skumleste. Jeg er ikke en morgenfugl og kan tvert imot være veldig morgengretten. Men jeg har gode kolleger i morgenradio-bransjen, så jeg får hente gode råd fra dem, sier Vida Lill.

RADIOPROFILER: Andreas Velle, Vida Lill Berge og Elisabeth Carew. Foto: Isak Hagen

Det var etter at hun vant «Paradise Hotel» i 2012 at Vida Lill fikk smaken på mediebransjen.

– Jeg elsker å være på radio. Nå gleder jeg meg til å bli kjent med mange nye mennesker og ny kanal.

Hun følger fortsatt med på «Paradise Hotel», som hun jobbet med en tid etter seieren, og der hun gjorde et lite comeback i 2015.

– Selvsagt sitter jeg spikret foran skjermen. Kjæresten min mener jeg er for gammel må, men jeg elsker «Paradise». Det er hjertebarnet mitt, ler Vida Lill.

I sin kommende jobb skal hun sørge for at radiolytterne får musikk for enhver smak. Selv er Vida Lill veldig glad i norske artister.

– Sigrid, Astrid S og Zezinando – for å nevne noen. Jeg heier på dem og synes det er stas at de gjør det så bra. Men skal jeg skikkelig koble av, så lytter jeg til house og tekno, betror 27-åringen.

Radiosjef: – Den ultimate vikaren

At hun er villig til å strekke seg langt for jobben, viste radioprateren i fjor da hun raket av seg alt det lange håret under P3-aksjonen.

– Jeg gir alt der jeg er. Det skal jeg bevise for P5 også. de skal ikke angre på at de tok meg inn i varmen.

Espen Thorpe, programsjef i P5 Hits, sier til VG at de er svært fornøyd med å få et så sterkt radionavn som Vida Lill med på laget.

– Hun er både svært kompetent og skarp i snakketøyet. Nå som Elisabeth går i mammapermisjon, er vi sikre på at vi har funnet den ultimate vikaren.

