OPERERT: TMZ skriver at Kevin Hart har gått gjennom en vellykket ryggoperasjon og at han nå forblir på sykehuset noen dager.

TMZ: Kevin Hart på bedringens vei

Komikeren er operert og på bedringens vei etter at han pådro seg alvorlige ryggskader i bilulykken natt til søndag.

Det melder flere internasjonale medier, deriblant TMZ.

– Det er ventet at komikeren vil bli på sykehuset i noen dager til, skriver nettstedet videre.

Både komikeren og sjåføren hans ble alvorlig skadet etter at bilen deres kjørte ut av veien i Los Angeles.

Ifølge TMZ skjedde ulykken rett før klokken ett natt til søndag, lokal tid. Nettstedet har publisert flere bilder av den totalskadede veteranbilen, en 1970 Plymouth Barracuda.

Hart postet for øvrig dette bildet av seg selv sammen med bilen som nå er totalvrak tidligere i sommer.

I politirapporten fra ulykken står det at bilen ble kjørt av Jared Black, og at han skal ha mistet kontrollen over kjøretøyet da han svingte fra Cold Canyon Road i sørgående retning til Mulholland Highway i østgående retning.

I tillegg til komikeren og sjåføren, befant en kvinne seg i bilen. Hun skal ha klaget på smerter, men ikke være alvorlig skadet.

ETTER ULYKKEN: Bilen, en 1970 Plymouth Barracuda, etter at den hadde kjørt utfor veien i Los Angeles natt til søndag, Foto: TMZA / BACKGRID

Ifølge TMZ skal også sjåføren Jared Black være på bedringens vei etter ulykken.

Publisert: 02.09.19 kl. 19:22







