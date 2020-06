Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Kim Kardashian skal lage krimpodkast

Realitystjernen skal lage en krimpodkast som tar for seg justismord og fengselsreformen i USA.

Oppdatert nå nettopp

Kim Kardashian West skal ha signert en eksklusiv avtale med Spotify for en krimpodkast, ifølge The Wall Street Journal.

Podkasten skal sette et søkelys på fengselsreformen i USA og mennesker som er uskyldig dømt. Realitystjernen skal medvirke som både produsent og programleder.

People skriver at podkasten skal ta for seg historien til Kevin Ketih, som i dag soner en livstidsdom etter å bli dømt for tre mord i 1994. Keith har hele tiden hevdet sin uskyld, og har flere gang prøvd å få gjenopptatt saken sin.

Siden realitystjernen ble kjent med Keiths sak i 2018, har hun jobbet aktivt for å få han frikjent.

Firebarnsmoren, som de siste årene har gjort det stort med sin egen sminkekolleksjon og klesmerke, studerer for tiden til å bli advokat. De siste årene har hun brukt sine kanaler på sosiale medier for å vise støtte til mennesker hun mener er urettmessig dømt.

Hun har lenge hatt et samarbeid med «The Innocent Project», og sammen med en rekke andre kjendiser og politikere fikk de utsatt henrettelsen til 51 år gamle Rodney Reed i november i fjor.

Krimpodkasten blir ikke det første prosjektet Kim medvirker i for å belyse dette temaet.

Tidligere i vår deltok hun i dokumentarfilmen «The Justice Project» hvor hun møtte en rekke mennesker som har blitt urettferdig behandlet av rettssystemet. Her setter hun fokus på blant annet massefengsling for å få gjennomslag for en ny fengselsreform i USA.

Podkasten skal være tilgjengelig fra september 2020.

Publisert: 22.06.20 kl. 13:15 Oppdatert: 22.06.20 kl. 13:42

