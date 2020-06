LIVET: Arabella (Michaela Coen) får noe i drinken og blir voldtatt. Det er bare en del av fortellingen. Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «I May Destroy You»: Utfordrende gråsoner

Oppriktig og uforlignelig om seksuelle overgrep og tilværelsen etterpå. Som mestrer å både være morsom og grusom.

Nå nettopp

I May Destroy You

Britisk drama i 12 deler

Med: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu

Regi: Michaela Coel

Premiere på HBO Nordic mandag 8. juni

Sendes mandager

Hva er et seksuelt overgrep? Hva er et samtykke?

Det er de grunnleggende problemstillingene til «I May Destroy You». Serien bruker et effektivt halvtimeformat som gjør at formen, på utsiden, kan framstå beslektet med både «Girls» og norske «Unge lovende». Bare med alvoret og nybrottsarbeidet til Netflix-serien «Unbelievable».

Utover dét er det egentlig uinteressant hva den minner om. «I May Destroy You» er noe helt for seg selv.

Første episode ender smertelig dramatisk. Hovedkarakteren Arabella (Michaela Coel) forfatterdebuterte i et twitteraktig kortformat med kun nettdistribusjon og entusiastisk fanskare. Oppfølgeren skal ut på stort forlag, med like mye forlagsredaktørentusiasme. En bytur svøpt i glede og eufori ender i erindringen om noe som muligens er et overgrep. Der hukommelsebildene er så tåkete at det er mer enn uklart hva som har skjedd.

Det høres ut som blytungt drama med tung dialog. Det er det også – noen ganger.

SPENT: Terry (Weruche Opia) er Arabellas bestevenn. Foto: HBO Nordic

Men denne Londonbaserte serien framstår ekte, realistisk og lettbent. Med levende mennesker og sans for det komiske. Der tidslinjen tøyes og modereres. Fritt for outrerte personligheter som kun er skapt for å gjøre manus interessant.

Vennetrioen Arabella, Terry (Weruche Opia) og Kwame (Paapa Essiedu) er levepersoner som tar mot alt som livet byr på, av mennesker og substanser. Og gjerne oppsøker mulighetene om de ikke kommer til dem.

Coel klarer å mikse det å stå fram som offer i offentligheten med å nærmest spotte konsekvensene av å bli en stemme for noen, slik Lena Dunhams Hannah ville være «a voice for a generation». I et utfordrende og ettertenksomt manus.

SIGG: Nikotin er noe av det mildeste Arabella (Michaela Coen) får i seg. Foto: HBO Nordic

les også TV-anmeldelse «Watchmen»: Først frustrerende. Så fantastisk.

Karakterne kjemper med gråsoner rundt aktive og passive samtykker, hva som er seksuelle overgrep, og hvordan noen alltid skyver andres grenser. Her oppleves «stealthing» (å snikfjerne kondomen uten at partneren merker det), trekant med to andre fremmede som nok ikke var så fremmede for hverandre likevel. Mens håndtering av voldtekt, og hvordan politiet behandler ofre, framstilles rått og bevisst.

Coel, som står bak både manus og regi og spiller hovedrollen, har vært åpen om at hun har blitt voldtatt. Slik brukes egne erfaringer til å håndtere alvorlige tema og vri dem på hjerteskjærende og underfundig vis, uten å bli verken følelsesfull eller latterliggjørende.

Kall det gjerne sosialrealisme. Men ikke bare skittent og grusomt, slik man skulle tro. Det er grep som tar historien i uventede retninger, som ikke minst former avslutningen til jublende god og tilfredstillende konkluderende. Samtidig som den likevel er ganske åpen.

Slik blir «I May Destroy You» selvsagt smart og vond. Men mest levende, troverdig og underholdende.

* Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 13.06.20 kl. 18:02

Les også

Fra andre aviser