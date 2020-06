REAGERER PÅ STATUER: Taylor Swift under Golden Globe i Beverly Hills 5. januar i år. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Taylor Swift kaster seg inn i statue-debatten: – Skurker fortjener ikke statuer

I en rekke innlegg på Twitter fredag kveld ber superstjernen hjemstaten Tennessee om å fjerne en statue av en Ku Klux Klan-leder i kongressbygningen.

Nå nettopp

– Det gjør meg dårlig at vi har monumenter i delstaten vår som feirer rasistiske, historiske skikkelser som gjorde onde ting, skriver Taylor Swift (30) i en av flere meldinger på Twitter fredag kveld.

Hun kaster seg dermed inn i den pågående debatten om statuer av mennesker som kjempet på sørstatenes side, og dermed for å beholde slaveriet, under den amerikanske borgerkrigen på 1800-tallet.

Fikk du med deg? Vil ha statuer fjernet

– Når du kjemper for å hedre rasister, viser du svarte mennesker i Tennessee og alle deres allierte hvor du står, og du fortsetter den onde sirkelen. Du kan ikke endre historien, men du kan endre dette, skriver Swift, som tidligere har gått ut mot USAs president Donald Trump, videre.

Swift er fra Nashville i delstaten Tennessee. Fredag sa den amerikanske historikeren Karen L. Cox at dette er et av stedene hvor hun tror det er minst sannsynlig at statuer som dette vil fjernes fra.

Amerikansk historieprofessor: Derfor rives statuene ned

Her har det de siste ukene vært protester for å få fjernet statuer av Nathan Bedford Forrester, skriver avisen Nashville Scene. Han var general for sørstatsstyrkene under borgerkrigen, og også en tidlig leder av den beryktede hatgruppen Ku Klux Klan.

Republikanere i Tennessee har ifølge Forbes motsatt seg et krav fra demonstranter og demokrater som ønsker å få bysten av Forrester fjernet fra delstatens kongressbygning.

KU KLUX KLAN-MEDLEM: En byste av generalen og Ku Klux Klan-medlemmer Nathan Bedford Forrest står i Capitol-bygningen i Nashville i Tennessee. Foto: Mark Humphrey / AP

Swift ber nå om at denne bysten fjernes, og ber delstatsmyndighetene ta innover seg «hvor smertefullt det må være å måtte fortsette å kjempe for disse monumentene».

– Skurker fortjener ikke statuer, skriver hun.

– Å fjerne statuer kommer ikke til å fikse flere århundrer med systematisk undertrykkelse, vold og hat som svarte har måttet leve med, men det kan kanskje hjelpe oss et steg videre på veien med å gjøre at alle innbyggere i Tennessee, og besøkende til delstaten vår, føler seg trygge.

les også Taylor Swift hyller Marit Larsen og Marion Ravn: – Kvinner jeg forguder

Drapet på George Floyd i Minneapolis har blåst nytt liv i kravet om å fjerne statuer av historiske personer med tilknytning til kolonialisme, undertrykkelse og slavehandel over store deler av verden.

I Norge vil for eksempel Grønn ungdom fjerne en statue av britenes statsminister under 2. verdenskrig Winston Churchill. Forslagene møter også stor motstand, og flere argumenterer med at det man ikke bare kan slette historie man ikke liker.

Publisert: 13.06.20 kl. 01:22

Les også

Fra andre aviser