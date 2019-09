UTE: Nå er både Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes ute av dansen. Bildet ble tatt i forkant av lørdagens program. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Bahareh Letnes røk ut av «Skal vi danse»: – Det var veldig trist

NYDALEN (VG) Elleve deltagere ble om til ti under kveldens episode. Dermed ble det en kort dansehøst for Bahareh Letnes.

Høstens tredje «Skal vi danse»-sending gikk av stabelen i Nydalen lørdag kveld, hvor elleve kjendiser kjempet om plassen videre i dansekonkurransen.

Lørdag kveld sto det mellom Sandra Borch og Bahareh Letnes da en av deltakerne måtte sendes hjem. Men etter at poeng og seerstemmer var talt opp, ble det klart at Letnes måtte forlate konkurransen.

Mens flere av dansedeltakerne har forbedret poengsummen seg siden forrige uke, var det Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) som fikk kveldens høyeste poengscore med 40 poeng av dommerne, etterfulgt av Victor Sotberg (29) med 39 poeng.

Dermed har Vasstrand sikret seg sesongens høyeste poengsum.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er for sykt, sier Jørgine Vasstrand.

Også Adrian Sellevoll (21) imponerte dommerne, som doblet poengsummen fra 14 poeng forrige uke til 28 poeng lørdag kveld.

Forrige uke var det Per Sandberg (59) og Bahareh Letnes (29) som sto i fare for å ryke ut, men det var til slutt den tidligere fiskeriministeren som måtte legge danseskoene på hyllen. Dermed ble det en kort dansehøst for Sandberg.

– Da vi ble stående der mot hverandre, var det rimelig tøft for begge to. Hvis jeg hadde gått videre, hadde det vært rimelig urettferdig, sier Per Sandberg til VG i forkant av sendingen.





















– Blir rimelig forbanna

Den tidligere fiskeriministeren forteller at han føler han ikke fikk tid nok til å vise noe overfor den norske befolkningen.

– Det ble dessverre for lite tid til det. Dans er undervurdert! Det er utrolig hard trening. Jeg fikk et sjokk, sier han.

Lørdag kveld er Sandberg på plass i Nydalen, men denne gangen på publikumsiden hvor han skal heie frem kjæresten.

– Hvis hun ryker ut i kveld, blir jeg rimelig forbanna. Da er det noe annet som ligger til grunn, sier Sandberg.

Selv om Letnes er i danseboblen, har det ikke påvirket forholdet mellom henne og Sandberg, forteller han.

– Hva med en forlovelse?

– En forlovelse når det kommer til den kulturen, kan være krevende. Det må jobbes litt. Jeg er en enkel fyr fra Trøndelag som må tilfredsstille dette, men jeg elsker det, svarer han.

Selv om dansehøsten ble kort for 59-åringen, blir det imidlertid ingen avslappende høst for Sandberg. Tidligere denne uken ble det kjent at den tidligere fiskeriministeren ikke fikk jobben som avdelingsdirektør i Nordre Land, men det stopper ikke ham fra å søke andre jobber.

– Men akkurat nå må jeg bare finne noen dager til ferie. Det er rimelig hektisk nå! Vi får henvendelser fra alle retninger - både nasjonalt og internasjonalt.

FULL POTT: Mens flere av dansedeltakerne har forbedret seg siden forrige uke, var det Jørgine «Funkygine» Vasstrand som fikk kveldens høyeste poengscore med 40 poeng av dommerne. Foto: Hallgeir Vagenes / VG

Skadet før sending

Torsdag måtte hockeyprofilen Jan Tore Kjær (50) ta det med ro på sofaen etter at dansetreningen trolig fremprovoserte en gammel meniskskade. Selv er han usikker på hva som egentlig er galt, men har forklart at han har svært vondt i menisken.

– Beinet mitt er hovent, har stivnet og gjør rimelig vondt, sa Jan Tore Kjær til VG fredag kveld.

Selv med en vond skade, klarte hockeyprofilen å samle inn 24 poeng fra dommerne.

Oppkjøringen til dansekonkurransen har imidlertid ikke gått helt knirkefritt for resten. Bloggeren Isabel Raad (25) måtte til legevakten med ribbeinsbrist etter et uhell på prøvene til premieren. Også tidligere blogger Emilie «Voe» Nereng (23) stilte på dansegulvet med ribbeinsbrist første uken.

Publisert: 14.09.19 kl. 19:34 Oppdatert: 14.09.19 kl. 22:12







