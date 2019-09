IKKE SINGEL LENGER: Selda Ekiz har funnet kjærligheten med Alf Martin Kollen Evensen. Foto: Mattis Sandblad

Selda Ekiz’ nye kjæreste bekrefter forholdet: – Vi er veldig forelsket

NRK-profilen har i lang tid hintet om sin nye kjæreste i sosiale medier. Nå er katta endelig ute av sekken.

NRK-programleder Selda Ekiz (34), aller best kjent fra programmene «Anno» og «Newton», har i flere måneder delt bilder i sosiale medier av det som har virket å være hennes nye kjæreste.

«Tenk at han er så fin, selv med en gammel dame voksende ut av ansiktet sitt», skrev Ekiz for sine drøyt 21.000 følgere på Instagram under et bilde av mannen for drøye åtte uker siden.

Mannen heter Alf Martin Kollen Evensen (37) og er bosatt i Oslo. Evensen kommer opprinnelig fra Fredrikstad, og går under navnet «Lifeofalf» på Instagram. Så langt har ikke paret villet kommentere romansespekulasjonene, men til VG bekrefter nå Evensen at han og Ekiz er et par.

– Ja, vi er sammen og er er veldig forelsket, sier 37-åringen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Husker du denne? Selda Ekiz trodde ikke sine egne ører da hun ble ropt opp som vinneren av «Beste kvinnlige programleder» under «Gullruten»:

Paret står også oppført som kjærester for sine venner på Facebook.

«Endless summer», skrev Evensen på Instagram 28. august, etterfulgt av et hjerte til et bilde der han holder rundt kjæresten.

For litt under halvannet år siden kom nyheten om at det var slutt mellom TV-profilen og komiker Gustav Nilsen (45) etter åtte år som kjærester.

– Vi har bestemt oss for å avslutte forholdet, men vi er fortsatt gode venner. Utover det har vi ingen kommentar, sa Nilsen til Se og Hør den gang.

Selda Ekiz ble i 2013 tildelt prisen «Beste kvinnelige programleder» under «Gullruten» for jobben hun gjorde i NRK-programmet «Newton». Tidligere i år var 34-åringen å se i «Alle mot 1» - også det på NRK.

Selda Ekiz har så langt ikke besvart VGs henvendelser.

