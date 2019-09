BETENT: Ulrik Giske og Siv Meyer fant kjapt tonen i «Ex on the beach». Men forholdet mellom dem er ikke bare rosenrødt. Foto: Toke Mathias Riskjær

«Ex on the beach»-Ulrik: – Jeg føler meg av og til latterliggjort

Reality-deltageren har havnet i flere opphetede diskusjoner på TV, og innrømmer at han av og til vil gjemme ansiktet i puta.

Nå nettopp







«Ex on the beach» har i flere uker allerede duret og gått på TV-skjermen. I år, som i fjor, domineres programmet av høyt alkoholkonsum, sex og saftige intriger - noe flere tidligere har uttalt seg svært kritiske til.

Den av deltagerne som kanskje har stått i sentrum for de fleste konfliktene er Ulrik Giske (27) fra Giske rett utenfor Ålesund.

– Inne i den villaen blir man mer og mer «gal» for hver dag som går. Og jo mer alkohol man får, jo verre blir det. Små ting blir store der inne. Når ting føles urettferdig er lunta mye kortere enn den ville vært til vanlig, sier «Ex on the beach»-deltageren til VG.

HARD FESTING: Richard Liedholm, Johanne Aasgaard, Ulrik Giske, Siv Meyer, Henrik Grønvik, Therese Pedersen, Andreas Østerøy og Victoria Øren Hammer var de åtte som var med fra start i den andre sesongen av «Ex on the beach», som sendes på FEM og strømmetjenesten DPlay. Foto: Toke Mathias Riskjær

Ulrik pekte seg raskt ut Siv Meyer (21) til sin favoritt blant kvinnene i programmet, og etter hvert utviklet 27-åringen nære bånd til nettopp Siv. Derfor oppsto det også sterke gnisninger da tidligere «Paradise Hotel»-deltager Pierre Louis (26) entret serien sammen med sin bror, Daniel Olsson (27).

Da sa nemlig Siv i plenum at hun ville valgt Pierre foran ham, noe som fikk Ulrik til å tenne på alle plugger.

– Jeg mistet på en måte tilliten til Siv, og det var der forholdet vårt begynte å briste. Så eskalerte det.

I torsdagens episode ender det med nok et munnhuggeri mellom de to kamphanene.

– Det aller verste er denne siste krangelen med Pierre, man har liksom glemt det siden det skjedde for så lenge siden - og så ser man det plutselig på TV. Jeg får lyst til å gjemme ansiktet i puta. Ingen vil gi seg i den krangelen, det er bare sykt kleint. Men det hender ofte at jeg flirer når jeg ser meg selv på TV, mener han.

les også «Ex on the beach»-Pierre: – Jeg ville egentlig aldri kalt henne for en eks

– Flere deltagere mener at du er litt vel hårsår. Er du det?

– Nei, jeg er egentlig ikke det til vanlig. I måten jeg er fremstilt på her, skal det lite til før det smeller. Hele pakka gjør at det blir sånn. Jeg var der inne og hadde et bra forhold til - og stolte veldig - på en jente, og da ble det til slutt en sånn «tillitsgreie». Jeg ble litt knekt etter den Pierre-situasjonen på stranda.

Giske må også tåle noen litt pinlige situasjoner - blant annet da han ikke fikk det helt til i senga med Siv.

HARD KRANGEL: Pierre Louis og Ulrik Giske krangler heftig i tprsdagens episode av «Ex on the beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

– Jeg føler meg av og til latterliggjort, men det er helt «fair», det. Det var kleint, men jeg tar det med et smil. Jeg ser bare på det som komisk, og er ikke så veldig selvhøytidelig.

– Føler du deg feil framstilt?

– På noen områder føler jeg meg rett framstilt og på andre områder ikke. Det er satt veldig på spissen. Vi er hel gjeng som er innelåst med masse alkohol, som gjør alt veldig spesielt. Men jeg visste hva jeg var med på og har ingen problemer med det. Jeg står får det jeg har gjort, og jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg, sier han.

Siv Meyer forteller til VG at hun på mange måter forstår at Ulrik reagerte som han gjorde i visse situasjoner.

– Der inne er man i en boble. Hadde man vært i en vanlig setting ville man ikke reagert på samme måten. Jeg er glad for at jeg og Ulrik har blitt venner igjen, han er én jeg ble fort glad i og én som ga meg trygghet, medgir hun.

Men 21-åringen legger ikke skjul på at opplevde de dagene det var en krass tone mellom dem, som «kjipe».

– Ulrik kan være vanskelig når han er beruset, men samtidig skjønner jeg ham litt. Jeg ville nok blitt sjalu selv i en sånn situasjon. Og så var det så mye alkohol der inne, som jeg ikke tror han er vant til. Da blir det krevende, mener Meyer.

les også Monica Gaustad (40): Mistet moren to måneder etter «Ex on the beach»

Etter at Ulrik Giske ble å se på skjermen, har tilbakemeldingene ikke latt vente på seg. Så langt har han, ifølge seg selv, fått få negative meldinger fra seere. Én melding var imidlertid litt over gjennomsnittet spesiell.

– Det var en eldre mann som lurte på om jeg ville selge ham bokseren min. Jeg vurderte å selge den, faktisk, det kunne jo vært lettjente penger. Jeg svarte aldri, og han sa ikke hvor mye han ville gi heller. Jeg får se etter hvert om det begynner å knipe, da får jeg kanskje selge, sier «Ex on the beach»-Ulrik lattermildt til VG.

Publisert: 11.09.19 kl. 22:41







Mer om