Anita Skorgan om Jahn Teigen-hyllesten: – Trist at han ikke får vært til stede selv

Den kjente artisten ankom Cheateu Neuf i Oslo sammen med Skorgans og Teigens felles datter, Sara. – Først og fremst kjenner jeg ham som faren min, sier datteren.

Torsdag var det premiere for Jahn Teigen-hyllesten «Optimist» på Chateau Neuf i Oslo. «Optimist» er en musikalsk komedie skrevet av Øystein Wiik, som er basert på Teigens folkekjære musikk.

Og det var svært mange kjente fjes som tok turen til torsdagens premiere, deriblant Jahn Teigens ekskone Anita Skorgan (60), som ankom den røde løperen sammen med eksparets felles datter, Sara Skorgan Teigen.

Jahn Teigen selv var ikke til stede på torsdagens premiere.

Jahn og Anita giftet seg i 1984, ble foreldre til Sara og holdt sammen i fire år før skilsmissen var et faktum.

– Jeg har hørt mange gode forhåndsrykter om at dette blir veldig bra. Jeg har hørt at det har blitt et fint show, og har vært spent i forkant. Jeg synes det er fint at man har laget en musikal med Jahns musikk, det er ikke akkurat hverdagslig å lage en musikal basert på norsk stoff laget fra bunnen av, sier Skorgan til VG.

Den kjente artisten husker godt da kulturjournalist Terje Mosnes én gang omtalte Teigen som et «krater».

– Han sa at uten ham så ble det skapt et slags krater, så Jahns musikk har selvsagt betydd mye. Han er vel kanskje den som har hatt flest hit’er. Han er én av de aller, aller mest folkekjære, det tror jeg at jeg kan påstå.

I 2016 snakket Teigen om sykdommen sin til TV 2-programmet «God kveld Norge». Der la han ikke skjul på hvordan leddgikten har preget livet hans.

– Hva tror du Jahn tenker om at han ikke får vært her selv i kveld?

– Jeg vet ikke, så da må jeg nok bare gjette. Men han er nok veldig, veldig stolt. Og han er veldig stolt av sangene sine. Selv synes jeg det er veldig trist at han ikke får vært til stede her selv, erkjenner Skorgan.

– Har du mye kontakt med Jahn selv om dagen?

– Ja, vi har en god del kontakt, det har vi. Det har vi alltid hatt.

– Hvordan vil du beskrive ham som person?

– Det er helt umulig å beskrive i farta, fordi han er så mange ting samtidig. Han er unik, det er rett og slett ingen andre som er som ham. Det finnes bare én.

Klar for premiere var også Jahn Teigens og Anita Skorgans felles datter, Sara. Hun legger ikke skjul på at hun er spent på hva kvelden vil bringe.

– Det kan jo gå alle veier, men jeg synes det er fortjent at han får denne forestillingen. Og så er jo sangene hans veldig kule, så dette blir nok gøy for alle.

Teigens datter vil ikke si så mye om hvilket forhold hun har til farens musikk og hvor mye han har betydd for det norske folk.

Teigens datter vil ikke si så mye om hvilket forhold hun har til farens musikk og hvor mye han har betydd for det norske folk.

– Jahn er jo faren min, og det er det jeg først og fremst kjenner ham som. De fleste andre kjenner ham som musiker, og da blir det en helt annen verden på en måte. Jeg og pappa sitter og er kompiser, snakker om kunst og ideer og er kreative, sier hun.

En haug av kjendiser var til stede under premieren torsdag kveld, deriblant nyforlovede Jan Fredrik Karlsen (46) og Janne Formoe (44).

– Jeg har store forventninger til denne kvelden. Jeg kjenner mange av dem som står på scenen, og elsker Jahn Teigen og hans låter. Så dette blir knall, sier Janne Formoe til VG.

– Norges største entertainer gjennom tidene blir hyllet med en originalskrevet musikal, en slags norsk utgave av «Mamma Mia». Vi snakker et sangkartotek som de færreste artister er i nærheten av. Jahn fortjener dette, fortsetter Jan Fredrik Karlsen, som synes det er synd at Jahn Teigen ikke får vært på premieren selv.

– Det hadde selvsagt vært gøy om han var her, men jeg tipper han sitter i Sverige og koser seg med et lite glass mens han tenker «Jeg er heldig».

I forestillingen «Optimist» er det Hans Marius Hoff Mittet , Hilde Lyrån, Jonas Rønning og Gustav Nilsen som har hovedrollene. Stykket er satt opp som en hyllest til Jahn Teigen i forbindelse med at han fyller 70 år 27. august.

