FENGSLET: Rakim Mayers, bedre kjent som A$AP Rocky sitter for tiden fengslet i Sverige på bakgrunn av mistanke om grov vold. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

50.000 har skrevet under på å løslate A$AP Rocky

En underskriftskampanje for å få løslatt den voldsmistenkte rapperen har det siste døgnet sanket titusener av stemmer.

Flere har reagert sterkt på varetektsfengslingen av A$AP Rocky den siste uken. Flere amerikanske rappere sier de vil boikotte Sverige, og norgesaktuelle Travis Scott ba om løslatelse fra scenekanten.

Norske Alan Walker viste sin støtte til rapperen på Instagram, hvor han ba om at han måtte få rettferdighet.

Det er nesten en uke siden det ble opprettet en underskriftskampanje for å få løslatt rapperen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers. Tirsdag ettermiddag hadde kampanjen knappe 7000 underskrifter, men på kveldstid tok den fart etter å ha blitt delt på Instagram av G Eazy og siden Justin Bieber. Onsdag kveld har 50.000 signert.

Mayers ble fredag varetektsfengslet i to uker i Stockholm, mistenkt for grov vold. Dersom saken ikke er ferdig etterforsket innen den tid, kan påtalemyndigheten begjære ytterligere to uker i varetekt.

Advokaten hans hevder han handlet i nødverge, og i en video Mayers selv publiserte på Instagram hevder han at han ble forfulgt og trakassert.

Etter planen skal rettssaken starte i begynnelsen av august, ifølge advokaten.

Publisert: 10.07.19 kl. 23:06