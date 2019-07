Kygo på en av hans konserter på Koengen i 2018. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Kygo tjente nesten 250 millioner kroner på ett år

87 konserter gjorde 2018 til Kygos beste år.

Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, hadde et travelt 2018. Fjoråret ble året med flest konserter for stjernen, men det har gitt enormt gode resultater, skriver Dagens Næringsliv.

– 2018 bar preg av massiv turnévirksomhet og det er det høyeste antallet konserter han har avholdt. Derfor er antallet gått ned i år, forteller Kygos stefar og co-manager Jan Bjordal til avisen.

Til slutt sitter Kygo-konsernet igjen med 90 millioner kroner før skatt, og 69,3 millioner kroner etter skatt.

Ifølge avisen er Bjordal godt fornøyd med disse tallene.

Hele 87 konserter i 2018 skapte store deler av resultatet for stjernen. 181 av nesten 244 millioner i omsetning i Kygo-konsernet kommer fra konsertene. Likevel vil 2019 bli et roligere år for artisten, skriver DN.

Antageligvis kommer han til å spille 53 konserter i 2019, og akkurat nå er han i Nord-Amerika på nytt turné.

Om hvordan Kygo takler presset fra alle disse konsertene svarer Bjordal til avisen:

– For det første er det viktig å skjerme han så han får fred. Det er stadig mange henvendelser. Han er flink til å trene selv, og han prøver også å være nøye med søvn og kosthold. Men det er nok på grensen, tenker vi som foreldre og steforeldre, når vi ser det antallet han lå på i 2018.

