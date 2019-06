BLID GJENG: Tommy Sharif (foran fra venstre), Gunilla Persson, Stina Bakken, Anita Hegerland, Vidar Villa, Hege Bøkko, Adrian Sellevoll, Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson, Per Sandberg, Triana Iglesias og Hanna Martine deltar alle i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-deltager røpet exit i sosiale medier: – Noen ganger glipper det

Innspillingen er ennå ikke over, men den profilerte reality-deltageren har allerede rukket å legge ut tre bilder på Instagram - for så å fjerne dem igjen.

I slutten av mai slapp TV 2 navnene på de 12 deltagerne som skal kjempe om å ta seg helt til topps i den fjerde utgaven av «Farmen kjendis» - denne gang med fjorårsvinner Tiril Sjåstad Christiansen (24) som programleder.

Siden da har programmet blitt spilt inn på Gjedtjernet gård i Grue kommune på Finnskogen. Om under én uke krones vinneren, men hvordan det ender får du ikke se på TV før til vinteren. Men de ekstra observante har kanskje fått med seg at én av de 12 for lengst er hjemme igjen.

Det kommer fram ved gjentatt bruk av sosiale medier, som ikke lar seg gjøre om man fortsatt er en del av programmet. Før innspillingen tar til, blir nemlig samtlige deltagere fratatt sine mobiltelefoner.

VG er kjent med at «Farmen kjendis»-deltageren tre ganger siden «Farmen kjendis»-innspillingen startet har lagt ut bilder på sin private Instagram. Felles for samtlige bilder er at de senere har blitt slettet fra profilen.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med den aktuelle personen, og ifølge TV 2 ønsker deltageren ikke å kommentere saken.

Flere andre deltagere har de siste ukene også delt bilder i sosiale medier. Forskjellen her er at det - i hvert fall tilsynelatende - er andre som har lagt ut bildene for dem.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, er kjent med at én av årets deltagere har brukt sosiale medier selv om innspillingen ennå ikke er ferdig.

– Vi oppfordrer alle som går ut av «Farmen kjendis» til å holde en lav profil, også på sosiale medier. Vanligvis går det greit, men noen ganger glipper det for enkelte. Det er dumt, men ikke overraskende gitt hvor viktig og allestedsnærværende sosiale medier er blitt i så mange menneskers liv, sier han til VG.

Dette er nemlig langt fra første gang i «Farmen»-sammenheng at deltagere har røpet seg. Før den første «Farmen kjendis»-sesongen, i 2017, var flere av kjendisene aktive på sosiale medier mens innspillingen pågikk. Noen måneder senere skrev Dagbladet at det samme hadde skjedd under innspillingen av ordinære «Farmen».

VANT: Pål Anders Ullevålseter ble hyllet av blant andre Frank Løke, Lene Elise Bergum og Aune Sand etter å ha vunnet «Farmen kjendis» i 2018. Også den gang skapte sosiale medier trøbbel i forkant. Foto: Hallgeir Vågenes

Også i «Farmen kjendis»-sesongen som ble sendt på TV i 2018, året da utfordrer Pål Anders Ullevålseter (50) vant, skapte sosiale medier utfordringer for produksjonen. Den gang uttalte presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, at kanalen har tatt grep for å unngå at slikt skjer.

– Det er svært viktig for TV 2 å ta hensyn til våre seeres ønske om at «Farmen» skal være ferskvare når det vises på TV. Av og til har vi i TV 2 også tråkket feil, i for eksempel promoer. Dette jobber vi kontinuerlig med å prøve å unngå, uttalte han den gang.

