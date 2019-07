VG-LISTA I BERGEN: Freddy Kalas ble nærmest en norsk suksesshistorie over natten da han slapp «Pinne for landet» i 2014. Foto: Rano Tahseen / VG

Freddy Kalas må operere: – Jeg fikk skulderen ut av ledd

Det gikk ikke helt smertefritt da 29-åringen skulle opptre som Freddy Kalas for første gang.

Onsdag var publikum på plass allerede flere timer før årets siste VG-lista, som ble avsluttet til et øredøvende jubel. Etter to runder på VG-listas sommerturné i både Oslo og Trondheim, var det Bergen som sto for tur.

Fredrik Auke (29) – bedre kjent under artistnavnet Freddy Kalas – entret scenen til full jubel med både solhatten og solbrillene på. Bergen viste seg fra en unik side da Festplassen gjorde seg klar for «Jovial» fra scenen.

Men selv om 29-åringen er scenevant, er det ikke alltid han opptrer uten å kjenne på nervøsiteten.

– Jeg blir nervøs, men jeg elsker det «kicket» jeg får. Men det er en god nervøs følelse, forteller Freddy Kalas til VG.

Må operere

Rutinene før en konsert er å prate minst mulig, le minst mulig og tenke minst mulig, ifølge artisten selv. Selv om de fleste konsertene pleier å gå smertefritt, er det imidlertid én konsert som har pekt seg ut som verstingen.

– Den verste konsertopplevelsen var da jeg fikk skulderen ut av ledd foran 1500 russ. Det var første gangen som Freddy Kalas, forteller han.

Hendelsen skjedde da 29-åringen skulle løfte armen i været for å få med seg publikumet – noe han fortsatt sliter med den dag i dag. Derfor må artisten holde mikrofonen tett inntil brystet, slik at den ikke skal få ytterligere belastninger.

– En liten brå bevegelse kan gjøre at den går ut av ledd igjen. Senen i armen har blitt så slitt at den er på sitt verste akkurat nå. Det er fare for at det skal skje med den andre armen også. Derfor må jeg operere snart, forteller han.

VG-LISTA: Bergen viste seg fra en unik side da Festplassen gjorde seg klar for «Jovial» fra scenen. Foto: Rano Tahseen / VG

Drømmen om å få «stagedive» fra scenen må derfor legges på hyllen til etter operasjonen.

– Det er faktisk veldig vondt å få skulderen ut av ledd. Det er nesten litt traumatisk, sier han.

– Trolig mindre spilling

Freddy Kalas ble nærmest en norsk suksesshistorie over natten da han slapp «Pinne for landet» i 2014. Låten lå på VG-lista i 24 uker, med førsteplassen som beste notering. Siden har hitlåtene «Jovial» og «Feel da Rush» kommet på løpende bånd.

– Tror du at du noen gang kommer til å legge opp som artist?

– Ja, i hvert fall på den planen som jeg har nå. Det vil nok trolig bli mindre spilling, men heller mer «backing» av andre artister med låtskriving. Der vil jeg prøve meg internasjonalt også.

Artisten, som har spilt på VG-lista nesten hvert eneste år, har i sommer en travel timeplan med studiotid og flere konserter. Han lover mer musikk, og kanskje litt TV-tid også. Men det vil han ikke røpe noe om.

På spørsmål fra VG om det er musikk han vil holde på med resten av livet, svarer han:

– Jeg har en drøm om å drive med komedie, eller kanskje en skuespillerkarriere? Noe innen humor i hvert fall. Jeg kunne sikkert spilt actionhelt også, men da må jeg bare spise sunnere og bli litt sprekere først, avslutter han.

