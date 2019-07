ANGIVELIG I SLAGSMÅL: A$AP Rocky, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, skal søndag kveld ha vært i bråk i Stockholm, ifølge flere medier. Her fra et Gucci-arrangement i Roma i mai. Foto: Vincenzo Landi / IPA / IPA Milestone

Expressen: A$AP Rocky i bråk i Stockholm før norgeskonsert

Søndag kveld skal verdensstjernen angivelig ha vært delaktig i et slagsmål i den svenske hovedstaden.

Den svenske avisen Expressen skriver at politiet i Stockholm fikk melding om at en mann eller gutt skal ha blitt mishandlet på åpen gate sentralt i Stockholm 21.53 søndag kveld. Avisen skal tidlig ha fått tips om at det dreide seg om den amerikanske rapperen A$AP Rocky, som tirsdag har konsert i den svenske hovedstaden.

Onsdag spiller 30-åringen under den norske festivalen Kadetten, som finner sted i Sandvika i Bærum.

– En person skal ha blitt mishandlet og lagt i bakken. Det skal dreie seg om flere gjerningspersoner, to eller flere. Man har lett etter de utpekte personene, men ingen er pågrepet så langt. Den skadde skal ha fått skrubbsår på armene, samt fått spark og slag mot seg, sier Mats Eriksson, pressetalsperson ved Stockholmdspolisen, til Expressen.

Det amerikanske kjendisnettstedet TMZ har publisert en video av hendelsen. I videoen kaster det som angivelig er rapperen en mann i bakken, før tre andre deltar i å slå og sparke mannen når han ligger nede.

Ifølge nettstedet havnet krangelen om at Rakim Mayers, rapperens egentlige navn, angivelig skal ha ødelagt hodetelefonene til en av to menn, som deretter skal ha fulgt etter rapperen og truet med å ringe politiet.

TMZ skriver at en kvinne skal ha avbrutt krangelen og anklaget en av de to mennene for å ha kløpet henne i rumpa tidligere. Anonyme vitner forteller at dette skal ha utløst basketaket.

