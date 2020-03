Saken går for Oslo tingrett. Foto: Arkivfoto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Påstand om 14 års fengsel for voldtektstiltalt kulturprofil

Aktoratet ber om fengsel i 14 år for kulturprofilen som er tiltalt for en rekke voldtekter av yngre kvinner mens de var beruset eller sov.

Den 50-årige mannen, som har hatt ledende stillinger i en festival og i mediebransjen, er tiltalt for ni voldtekter, men nekter straffskyld på alle punkter.

Saken startet i Oslo tingrett 21. januar, og torsdag holdt aktoratet ved statsadvokat Trude Antonsen og politiadvokat Hilde Strand sin prosedyre.

Ifølge tiltalen har mannen hatt samleie eller utført seksuelle handlinger med kvinnene mens de var ute av stand til å motsette seg dette fordi de var beruset eller sov.

– Denne saken handler ikke om sex man angrer på, ikke om sex man ikke husker og ikke om gjensidig seksuell kontakt i en slags gråsone mellom frivillighet og utnyttelse. De fornærmede i vår sak har fortalt at de våkner opp til at tiltalte har seksuell omgang med dem, sa aktor Antonsen.

Hevder der er hevn

I retten har kulturprofilen forklart at han ikke kjenner seg igjen i kvinnenes forklaringer. Han hevder de ønsker å ramme ham og også at de har såkalte falske minner.

– Det er etter vårt syn ingenting som har kommet fram under bevisførselen som tyder på at de fornærmede har dannet en form for konspirasjon eller hevet seg med på et hevntokt – bevisst eller ubevisst – mot tiltalte, sa aktor.

Hun vedgikk at flere av kvinnene i saken har snakket seg imellom, blant annet om at de ville stille sterkere om de står flere sammen.

Fra 2005 til 2014

Statsadvokaten mener imidlertid dette ikke har noen betydning.

– Det har ikke vært en utilbørlig påvirkning mellom de fornærmede, sa aktor Trude Antonsen.

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2005 og 2014 blant annet i mannens leilighet i Oslo, på forskjellige hoteller eller festivalen der han jobbet. I tillegg er han tiltalt for seksuell omgang med ei jente under 16 år og bruk av MDMA, også omtalt som ecstasy.

Mannen var opprinnelig siktet for voldtekt av 13 kvinner. Han har tidligere anmeldt åtte kvinner for falsk eller uriktig forklaring.

Noe utsatt

Straffesaken mot kulturprofilen startet i Oslo tingrett 21. januar.

På grunn av koronasituasjonen ble prosedyrene utsatt tre dager. Saken gjennomføres nå med tre av bistandsadvokatene til kvinnene i en tilstøtende sal til hovedsalen – sammen med pressen. I tillegg følger fire bistandsadvokater saken fra hjemmekontor via videolink.

Saken avsluttes i tingretten innen onsdag i neste uke.

