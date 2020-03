TV-PROFIL: Helene Olafsen, her i forbindelse med Senkveld-innspilling. Foto: Maria Støre

Jørgen Nilsen på Instagram: Deler bilde av Helene Olafsen og barnet

Programlederen Helene Olafsen og partneren Jørgen Nilsen ble foreldre.

Det er Jørgen Nilsen som delte nyheten på Instagram til sine 46.000 følgere.

– Velkommen til verden, lille Louie ❤️ 15.03.2020

Heldige deg, som har fått verdens tøffeste mamma. Jeg er så stolt av dere begge to ❤️

Kun to dager før fødselen, på selveste termindatoen, var Olafsen programleder for «Senkveld». Ifølge Nilsen ble barnet født på søndag.

Det var under innspillingen av sesongens første «Senkveld»-program at Olafsren avslørte at hun var gravid.

Olafsen og Jørgensen møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2017 hvor de to danset seg hele veien til seier. Etter at seieren var sikret ble de to kjærester, og de har senere forlovet seg.

På Instagram story har Nilsen lagt ut et bilde hvor han sovende holder den lille babyen i armene.

– Ett stk sprengt pappa, har han skrevet til bildet.

Publisert: 16.03.20 kl. 11:16

