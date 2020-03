TV-PROFIL: Helene Olafsen, her i forbindelse med Senkveld-innspilling. Foto: Maria Støre

Helene Olafsen og Jørgen Nilsen ble foreldre

Programlederen Helene Olafsen (30) og forloveden Jørgen Nilsen (30) har fått en sønn. – Han er helt perfekt i en uperfekt tid, skriver Olafsen på Instagram.

Det var Jørgen Nilsen som først delte nyheten på Instagram til sine 46.000 følgere.

– Velkommen til verden, lille Louie ❤️ 15.03.2020

Heldige deg, som har fått verdens tøffeste mamma. Jeg er så stolt av dere begge to ❤️

Også Helene Olafsen har lagt ut et bilde av sønnen på Instagram.

– Guttene mine. Lille Louie kom til slutt – 15.03.2020. Han er helt perfekt i en uperfekt tid. Tusen takk for all hjelp og støtte ved Ullevål sykehus❤️ og takk for alle meldinger som allerede har kommet inn til vår lille familie❤️, skriver hun.

Kun to dager før fødselen, på selveste termindatoen, var Olafsen programleder for «Senkveld». Ifølge Nilsen ble barnet født på søndag.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Olafsen og Nilsen, men har foreløpig ikke lykkes.

Det var under innspillingen av sesongens første «Senkveld»-program at Olafsren avslørte at hun var gravid.

Olafsen og Jørgensen møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2017 hvor de to danset seg hele veien til seier. Om lag et halvt år etter at seieren var sikret sto de frem som kjærester, og i 2019 forlovet de seg seg.

På Instagram story har Nilsen lagt ut et bilde hvor han sovende holder den lille babyen i armene.

– Ett stk sprengt pappa, har han skrevet til bildet.

