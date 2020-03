RO OG LYS: Aurora skal opptre på Verftet Online Music Festival. Konserten skal gi ro, lys og litt futt, sier hun. Foto: Micheal Hili

Aurora med digitalkonsert: Vil gi ro og lys

Aurora Aksnes skal spille for en tom sal på søndag. Det tror hun blir både godt og sørgelig.

Nå nettopp

– Jeg tror det blir deilig og mer ærlig enn vanlig. Men det blir også litt sørgelig, fordi det symboliserer veldig situasjonen vi er i nå – vekke fra hverandre, forteller den norske artisten om sin kommende konsert.

Nystartede Verftet Online Music Festival strømmes hver dag klokken åtte på Youtube og Bergens Tidende. Festivalen åpnet 27. mars med bergensbandet Kakkmaddafakka, og varer i ti dager, med elleve forskjellige artister på scenen. Av de elleve er blant annet Boy Pablo, Enslaved og Datarock.

Søndag klokken åtte er det Auroras tur til å opptre uten publikum og uten smitterisiko. Konserten strømmes også her på VG.no.

TOM SAL: Aurora Aksnes skal opptre for tom sal søndag 29. mars. Konserten skal strømmes både på VG.no og BT.no Foto: Frode Hansen

les også Aurora etter Oscar-showet: - Magisk

– Hvordan blir konserten?

– Jeg har prøvd å lage et oppsett som kan gi folk ro. Og litt lys. Og litt futt, selvfølgelig, sier Aurora.

Hun påpeker at denne tiden gjør mye rart med oss alle. Selv tror hun det er viktig å huske på at mange bekymrer seg, føler seg ensomme og isolerte.

– Isolasjon er jo noe vi mennesker ofte reagerer dårlig på. Så man må jo prøve så godt man kan å putte litt lys inni kroppene til folk. Det er vel hele meningen, sier hun om den kommende konserten.

les også Aurora Aksnes’ søster Viktoria: – Aldri følt meg så skamløs

I februar opptrådte 23-åringen på Oscar-utdelingen med låta «Into The Unknown» sammen med Idina Menzel og et knippe andre nasjonale Elsa’er fra den andre «Frozen»-filmen, deriblant Lisa Stokke.

Nå er konserter og sosiale arrangementer avlyst, og flere norske artister har fortalt VG om fortvilelse og store inntektstap.

Verftet Online Music Festival arrangeres av Verftet USF og Made Management. Hjemmefra skal publikum kunne sende emojies, kommentarer og vippse penger under konsertene. Slik skal det ble mulig å utvide med flere artister til festivalen.

les også Aurora Aksnes utelater Israel-konserter fra turnéplanen

Aurora forteller at hun ikke er en av de som er verst rammet av coronakrisen.

– Heldigvis hadde jeg ikke en verdensturné planlagt i år. Men det setter selvfølgelig en liten stopp på alt arbeid, konserter som avlyses, og lanseringer som må utsettes, sier hun og legger til:

– Men dette er utenfor vår kontroll. Så vi må finne nye måter å jobbe på. Og finne måter å nå ut til folk nå som vi kanskje trenger det mest.

Artikkelen fortsetter under videoen.

– Hva bruker du tiden til nå?

– Man må bare godta at hverdagene kommer til å være annerledes nå fremover. Det er en del år siden jeg har vært hjemme så mange dager på rad, sier hun.

Aurora forklarer at hun er introvert, og at det passer henne gode å holde seg hjemme.

– Jeg bruker tiden til å skrive musikk, male, filosofere og ligge veldig mye i sengen min. Det er også greit å være uproduktiv i disse tider. Det er veldig viktig å huske å ikke ha dårlig samvittighet for det.

les også Norske «Elsa» til Oscar-gallaen: – Vidunderlig

Verden har blitt et kaos, ifølge Aurora. Hun sier at humøret hennes ofte er skiftende, men at hun koser seg hjemme i sin egen hule. Samtidig er hun bekymret for samfunnet.

– Spesielt for barn og ungdom som ikke har det så godt hjemme og har mistet all mulighet til å rømme vekk. Det er vanskelig å ha det godt, når hele landet har det litt vondt. Det er mange der ute som sliter veldig nå om dagen. Både store og små. Det er mørke tider, selv om det går mot vår.

Publisert: 28.03.20 kl. 17:42

Les også

Fra andre aviser