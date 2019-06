SLUTT: Forholdet mellom DJ Ruckus og Shanina Shaik er over. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Victoria’s Secret-modell Shanina Shaik bekrefter brudd med ektemannen

Det profilerte paret går hvert til sitt litt over ett år etter at de giftet seg.

Forholdet mellom den kjente Victoria’s Secret-modellen Shanina Shaik (28) og artist-ektemannen DJ Ruckus (35) er over. De går fra hverandre drøye ett år etter at de giftet seg, skriver Page Six.

Det bekrefter også en talsperson for paret til nettstedet.

– Etter en nøye vurdering har Shanina Shaik og Ruckus bestemt seg for å ta ut separasjon. De går videre med stor gjensidig respekt og kjærlighet for hverandre, og de ber nå om at folk respekterer deres ønske om ro gjennom denne tiden, uttaler talspersonen.

De to forlovet seg i desember 2015, og giftet seg drøye to og et halvt år senere, i april 2018. Bryllupet fant sted på den private øya til DJ Ruckus’ fetter, artisten Lenny Kravitz.

Til stede i bryllupet var blant andre artist Ashlee Simpson (34) og skuespiller Evan Ross (30).

Ifølge Page Six skilles paret som venner.

