BARE NESTEN: Miley Cyrus hadde et ublidt møte med en fan i Barcelona. Dette bilde av Curys og ektemannen Liam Hemsworth er hentet fra verdenspremieren på «Avengers: Endgame» i Los Angeles i april. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Miley Cyrus overrumplet og forsøkt kysset av fan

Popstjernen måtte gripe tak i ektemannen for å komme seg unna den litt vel innpåslitne karen.

En fan kom litt for tett på Miley Cyrus (26) da sangeren, sammen med mannen Liam Hemsworth (29), nylig skulle ta seg fra sitt hotell i Barcelona til bilen sin. Paret gikk forbi en stor mengde fans da den noe skremmende episoden skjedde.

Ifølge Fox News skal nemlig en mannlig fan ha følt for å komme enda nærmere den tidligere Disney-skuespilleren, som for tiden er på Europa-turné.

I en video som nå går viralt kan man se at mannen først griper fatt i Miley Cyrus hår, for deretter å forsøke å ta armen rundt sangerens hals for å komme nært nok til å kysse henne.

Ektemannen gikk noen skritt foran sangstjernen og prøvde å gjøre plass for at de skulle komme seg gjennom folkemengden. Cyrus fikk da også tak i armen hans, og klarer å dra seg unna mannen, noe som tydelig kommer fram i videoen, som du kan se her:

Opptrinnet varte bare i noen få sekunder, og ingen av dem har så langt kommentert hendelsen.

Miley Cyrus befinner seg i den spanske byen fordi hun skal opptre på Primavera Sound Festival.

I helgen skrev VG at den 26 år gamle verdensstjernen, som spiller hovedrollen som Ashley i «Black Mirror»-episoden «Rachel, Jack and Ashley Too», som har premiere på Netflix 5. juni, er full av lovord om norske Anne Sewitsky, som har regissert episoden.

Publisert: 04.06.19 kl. 02:18