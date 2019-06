STOLT: Det norske sangtalentet Angelina hadde jobben med å underholde blant annet den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama under torsdagens middag i Djurgården. Her er hun avbildet sammen med Obama utenfor villaen «Täcka udden», der festlighetene fant sted. Foto: Privat

Norske Angelina Jordan (13) sang for Barack Obama

Den norske jenta hadde den prestisjefylte jobben med å underholde et stjernespekket selskap i anledning arrangementet «Brilliant Minds» i Stockholm.

Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama (57) var en av flere store stjerner som torsdag inntok konferansen «Brilliant Minds» i Stockholm. Tidlig på dagen var Obama oppe på scenen, der han ble intervjuet. Senere på kvelden, i 20-tiden forlot ekspresidenten Grand Hotel for å delta i en fest i villaen «Täcka udden» i bydelen Djurgården sammen.

Med seg hadde han kona Michelle Obama (55).

På festen var flere store stjerner til stede, deriblant artistene Cardi B (26) og Offset (27), samt den svenske kronprinsessen Victoria (41) og prins Daniel (45). Men under middagen var det norske Angelina Jordan (13) som stjal det meste av oppmerksomheten.

Husker du denne? Åtte år gamle Angelina Jordan bergtok «Norske Talenter»-dommerne med sin jazz-stemme i 2014:

Jordan, som for alvor ble kjent da hun vant «Norske Talenter» som 8-åring i 2014, hadde nemlig fått den prestisjefylte jobben med å synge for de prominente gjestene under middagen.

– Det var fantastisk å få synge for en så flott mann som Obama. Jeg hadde en liten samtale med ham, der han sa «Takk for det du gjør». Han spurte meg «hvordan jeg gjør det», og da svarte jeg bare at jeg ikke gjør noe spesielt, men at jeg bare vil spre kjærlighet med musikken min, sier Angelina Jordan til VG.

SNAKKET SAMMEN: Til VG forteller Angelina Jordan at hun pratet med Barack Obama, og at han var imponert over fremføringen hennes. Foto: Privat

Den norske jenta har som varemerke å synge barbeint. Det gjorde hun også under torsdagens opptreden. 13-åringen sang mange sanger, blant annet sin egen låt «Shield», og skal ha holdt det gående under hele middagen.

STJERNEMØTE: Angelina Jordan fikk møte blant andre Offset etter hun hadde sunget i torsdagens middag. Men det var ikke Angelina som tok denne selfien, den var det Offset som tok. Foto: Privat

– Obama sa at han var imponert over tekstene mine. Det var en koselig samtale. Det å kunne varme hjertene til folk på den måten, det å spre glede med musikken ... Det er stort at de gir meg fra lille Norge denne oppmerksomheten, erkjenner den unge artisten, som bruker mye tid på å skrive musikk om dagen.

TIL TOPPS: Angelina Jordan vant «Norske Talenter» i 2014 – da hun var 8 år gammel. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det betyr utrolig mye for meg. Det å dele seg av seg selv, og snakke, gjennom musikken. Og så må jeg si at det var gøy at alle reiste seg og applauderte da jeg var ferdig, forteller den talentfulle jenta.

Konferansen «Brilliant Minds» ble startet i 2015 av Spotify-gründer Daniel Ek og den avdøde artisten Aviciis tidligere manager, Ash Pournouri, som også skal ha vært til stede i torsdagens festligheter i Djurgården.

Publisert: 14.06.19 kl. 18:30