INNSPILLINGEN STOPPET: Skuespilleren Odd-Magnus Williamson, Sara Khorami og regissør Petter Næss må belage seg på en pause fra «Ingenting å le av» etter at flere på settet har fått påvist corona. Foto: Odin Jæger / VG

Coronautbrudd på settet til Odd-Magnus Williamsons nye film: – En stor smell for oss

Innspillingen av «Ingenting å le av» er satt på vent på ubestemt tid etter at seks personer i produksjonen har fått påvist corona.

Torsdag skrev VG at Odd-Magnus Williamson er i full gang med innspillingen av filmen «Ingenting å le av», der han har skrevet manus og også spiller hovedrollen. VG var mandag på besøk på settet på Chat Noir i Oslo, der de var i full gang med opptak.

Torsdag kommer imidlertid nyheten om at produksjonen er satt på vent – etter at totalt seks personer på settet har fått påvist corona. Det bekrefter produsent for «Ingenting å le av», Gudny Hummelvoll.

– Det var noen som følte seg litt dårlige. Derfor ble alle involverte tirsdag testet for viruset. Sent onsdag kveld begynte alle testresultatene å tikke inn. Etter det har vi vært i kontakt med alle mulige bydeler og smittevernkontorer for å forsøke å spore hvem som har vært i nærheten av hvem, forteller hun til VG.

Dette er andre gang at Odd-Magnus Williamsons film blir stoppet på grunn av coronaviruset. Innspillingen skulle egentlig startet i mars, men utbredelsen av viruset satte en stopper for det.

Det er foreløpig uvisst hvor lang pausen nå blir.

– Vi har ikke fått noen tydelige svar ennå. Foreløpig holder folk seg hjemme, produksjonen ble stoppet etter tirsdagen. Vi satser på å komme i mål, men akkurat nå tenker vi bare smittevern og har ennå ikke hatt tid til å regne på hva det vil koste og hvilke konsekvenser det får. Men at det er en stor smell for oss, det er det jo. Men vi vil gjøre vårt for å få filmen ferdig.

TOK HENSYN: Produksjonen av «Ingenting og le av» har tatt store smittevernhensyn i forbindelse med coronaviruset, og flere brukte også masker på settet. Likevel har seks personer testet positivt for Covid-19. Foto: Odin Jæger

Hummelvoll legger ikke skjul på at dette kan komme til å koste mye penger.

– Problemet er at filmforsikringen ikke dekker Covid-19. Det betyr at vi må dekke dette tapet selv. Nå må vi sette oss ned og finne ut hva vi kan gjøre og hvordan vi kan få produksjonen i gang. For hver dag som går nå, så koster det oss mye penger. Det gir oss økonomiske utfordringer, så man kan kalle det en økonomisk katastrofe sånn sett. Men det vi er aller mest opptatt av nå, er at de som er smittet har det bra. Det er de menneskelige hensynene vi først og fremst tenker på, forklarer hun.

GJØR STAND-UP: Odd-Magnus «Odda» Williamson spiller stand-up-komikeren Kasper Berntsen i sin kommende film. Han er også manusforfatter. Foto: Odin Jæger

Ifølge produsenten, skal hovedrolleinnehaver Odd Magnus Williamson, skuespiller Sara Khorami og regissør Petter Næss alle ha testet negativt for corona. Hun legger ikke skjul på at situasjonen er mildt sagt utfordrende.

– Dette er alle produsenters mareritt. Vi har rett og slett vært maks uheldige, for vi har jo fulgt alle regler og tatt smittevernhensyn på største alvor. Foreløpig kan jeg ikke svare på når vi kan komme oss i gang igjen, sier produsent Gudny Hummelvoll til VG.

Oslo kommune sier at de jobber med smitteoppsporing i forbindelse med at smitte skal ha skjedd på et filmsett. Det bekrefter smittevernlege Frode Hansen til VG.

– Vi driver med kartlegging og vet foreløpig veldig lite. Vi har hatt møter om dette i dag, sier han.

«Ingenting å le av» handler om Kasper Berntsen, en 40 år gammel vellykket stand-up-komiker som i utgangspunktet har alt han kan ønske seg. Men så rakner det fullstendig: Han mister grepet på sin egen karriere, får beskjed av legen om at han har kreft, mens kjæresten hans gjør det slutt med ham før han i det hele tatt rekker å fortelle om diagnosen.

