Ida Gran Jansen og kjæresten fikk sitt andre barn

Mandag annonserte de nybakte tobarnsforeldrene nyheten på Instagram.

«Velkommen til verden lille skatt,» skriver Gran Jansen (32) på sin Instagram.

Kjæresten Eirik Lyssand har delt en lengre melding på sin profil.

«Velkommen. Håper du og broren din vokser opp i en verden: Der sykepleiere, jordmødre, pleiere og alle andre som passer på oss, tjener masse. Der gode kvinner (og menn) er verdensledere. Der vi lurer på hva vi kan gjøre for andre, ikke hva andre kan gjøre for oss. Der vi tar vare på jorden, dyrene og alle menneskene som lever her. Og nei, vet ikke om du er etnisk norsk eller ikke. Men lover å gjøre mitt for at de som setter mennesker i bås, blir stilt til ansvar. Ps. Morra di er ei legende».

Paret har fra før sønnen Max, som kom til verden i mars 2019.

Gran Jansen annonserte i mars at hun ventet sitt andre barn, også denne gangen til en gutt.

– Vi gleder oss til å utvide familien med en liten en til sommeren, skrev hun i en SMS til VG den gang.

Ida Gran Jansen er best kjent for det norske folk gjennom sin deltagelse i «Hele Norge Baker» i 2013. Hun har i ettertid gitt ut to kokebøker. Vinteren 2017 var hun med i «Farmen kjendis» på TV 2. I 2017 danset hun seg til en femteplass i «Skal vi danse».

Publisert: 27.07.20 kl. 23:19

