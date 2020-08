FARMEN-TUNGT: Veslemøy Bråten (bak til venstre), Børge Sundnes (begge utfordrere i fjorårets «Farmen»), Leif Haugo Stavenjord, Jan-Erik Brodahl og Marte Flobergseter var alle til stede i Jens og Lill Kristin Simonsens bryllup denne helgen. Foto: Privat

«Farmen»-deltager giftet seg i helgen: – Rett og slett helt magisk

Jens Simonsen (47) fikk besøk av flere «Farmen»-profiler da han sa ja til sin samboer gjennom 30 år – midt under coronapandemien. – Det var mye panikk hos folk, innrømmer han.

Nå nettopp

I fjor høst kom Jens Simonsen inn som utfordrer i TV 2-programmet «Farmen», der han fikk mye oppmerksomhet i løpet av de ukene han var med. Senere gikk han ut og mente at han på TV ble fremstilt som en latsabb fordi han ikke sørget for nok drama på gården.

I hjemkommunen Kåfjord i Troms og Finnmark fylke ligger i hvert fall ikke 47-åringen på latsiden. I helgen hadde nemlig den tidligere «Farmen»-profilen drøye 140 gjester på besøk da han giftet seg med samboeren, Lill Kristin (47).

Fikk du med deg denne? Mads Hansen er ny programleder for «Farmen»:

Til stede var også flere deltagere fra fjorårssesongen, deriblant Jan-Erik Brodahl, Leif Haugo Stavenjord og Marte Flobergseter.

Paret forlovet seg så langt tilbake som i 1991.

– Det føles godt å gifte seg. Vi er ikke som mange andre, som gifter seg og skiller seg igjen. Vi prøvekjørte heller i 30 år og giftet oss etterpå – i godt voksen alder, sier Simonsen med et smil.

les også «Farmen»-Eunike og Frank: – Vi klarte ikke å holde oss unna hverandre

Han legger ikke skjul på at det var utfordrende å gifte seg midt i coronapandemien som herjer om dagen. I forkant måtte da også brudeparet i møter med kommuneledelse og leger for å sikre en trygg gjennomføring av arrangementet.

– Det var mye panikk hos folk. Du vet hvordan det er når mediene hausser opp dette viruset. Og så har vi jo sett en oppblomstring i det siste, kanskje spesielt sørpå. Mange lurte nok på om de skulle komme eller ikke. Det var mye å forberede, men resultatet var helt enormt. Vi holdt på fra tirsdag til langt utpå søndagen, så vi er ganske slitne nå.

ENTRET «FARMEN»-GÅRDEN Børge Sundnes, Jens Ivar Simonsen, Silje Momrak og Veslemøy Bråten kom alle inn som utfordrere i «Farmen» i fjor høst. Foto: Alex Iversen, TV 2

Paret ble, ifølge Jens, viet av bygdas ordfører, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad og selve vielsen foregikk i et øltelt de hadde leid.

– Det var tøft. Vi hadde fantastisk vær, og folk koste seg enormt – det var rett og slett helt magisk. Marte (Flobergseter, journ.anm.) hadde aldri vært i bryllup før, og sa hun var redd for å dra i neste bryllup fordi dette satte standarden. Vi ga beskjed til folk i forkant om at vi var «ferdig gift» og at det bare skulle bli fest – så det var ikke så mange som visste at vi skulle bli viet også, forteller Simonsen.

les også «Farmen»-profilens kone endret livsstil: – Kroppen min føles helt ny

47-åringen, som har to barn sammen med kona, innrømmer at det ikke var bare lett å overholde de strenge coronarestriksjonene.

– Vi prøvde så langt det gikk å holde avstand, men det er klart – det er vanskelig. Det er jo alkohol involvert, så etter hvert var det nesten umulig å håndheve, erkjenner den tidligere «Farmen»-deltageren, som er en fornøyd mann om dagen.

– Ja, vi er veldig fornøyde, både jeg, bruden og alle andre, sier han til VG.

Publisert: 11.08.20 kl. 15:53

Les også

Fra andre aviser